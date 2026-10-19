Dan Ioan Cușnir: „Vasile Rîmbu mi-a câștigat loialitatea și încrederea în timp”

Viceprimarul PSD al municipiului Suceava, Dan Ioan Cușnir, a declarat luni, în cadrul unei conferințe de presă, că Vasile Rîmbu rămâne, în viziunea sa, „primar PSD, ales ca primar PSD”, în ciuda suspendării acestuia din partid. Întrebat în conferință de presă despre relația sa cu șeful executivului local și despre modul în care acesta i-a câștigat loialitatea, Cușnir a oferit un răspuns ferm de susținere, evidențiind calitățile administrative și de lider ale lui Rîmbu.

Declarația vine într-un moment politic tensionat la nivel local, marcat de decizia recentă a conducerii PNL de a-și anunța sprijinul pentru o viitoare candidatură a lui Vasile Rîmbu în 2028, dar și de zvonurile privind fricțiuni atât în interiorul PSD, cât și al PNL, determinate de poziționarea față de primar. Cușnir a subliniat că nu există animozități personale sau administrative între el și primar.

„Domnul Vasile Rîmbu mi-a câștigat loialitatea și, aș putea spune, nu doar loialitatea, și încrederea în timp, prin foarte multe lucruri care s-au întâmplat de foarte multe ori. Nu am nici cel mai mic semn de reținere în ceea ce privește bunele intenții ale lui Vasile Rîmbu în ceea ce privește Suceava”, a precizat viceprimarul municipiului.

Dan Ioan Cușnir a explicat că susținerea sa se bazează pe fapte și pe parcursul profesional al primarului, considerând că Primăria Suceava are nevoie exact de profilul de conducere pe care Rîmbu îl impune.

„O primărie, o administrație are nevoie de un manager foarte bun. Și este un manager foarte bun, dar mi-a demonstrat că poate fi și un lider foarte bun”, a declarat Cușnir.