Vă mărturisesc că am aşteptat cu emoţie mai mare decât în alte ocazii derby-ul suprem al fotbalului mondial, Barcelona – Real, situaţia din clasament fiind de-a dreptul îngrijorătoare pentru mine, şi cred că şi pentru fanii Real-ului de pe întreaga planetă: Barca era pe locul 1, cu 6 puncte avans faţă de Real, iar în caz de victorie s-ar fi distanţat la 9, ceea ce părea greu, chiar imposibil, de recuperat. În plus, madridiștii nu-l aveau în teren pe Vinicius, victimă a propriei sale imbecilităţi, „beneficiar” al unei suspendări de 4 etape, după ce l-a tras de păr (mai-mai să i-l smulgă!) în precedentul meci de campionat pe un adversar. În plus, ca bomboană pe colivă, nu a fost valid nici Courtois, care s-a îmbolnăvit de gripă şi nici măcar n-a făcut deplasarea la Barcelona. Greu de administrat o asemenea situaţie, chiar dacă rezerva Lunin l-a mai suplinit acum câţiva ani pe Courtois, după o accidentare care l-a ţinut pe belgian pe tuşă aproape toată primăvara, finalmente Lunin ducând-o pe Real în finala Champions’ League… unde însă nu l-a lăsat Zizou în poartă, fiindcă tocmai fusese reparat Courtois! Nu ştiu câţi alţi antrenori ar fi putut face faţă situaţiei de alaltăieri, însă Mourinho a demonstrat în întregime clasa care l-a dus în vârful ierarhiei antrenorilor: i-a aşezat absolut perfect în teren, a inventat nişte fundaşi fenomenali, în cap cu Cucurella, l-a reşapat într-un mare fel pe Bellingham, făcând din el superstarul care era până la aducerea lui M’Bappe, şi i-a acordat lui Valverde statutul absolut meritat de căpitan. Real-ul lui Mourinho, începând de alaltăieri, după ce a înscris cel mai frumos gol pe care l-am văzut de mulţi ani încoace, golul victoriei, se poate gândi absolut întemeiat la a redeveni stăpâna lumii. Era mare nevoie de Mourinho, la a cărui sosire n-am fost deloc încântat. M-am înşelat şi bine-mi pare! Mou este tot ce ne trebuia. Hala Mourinho, Hala Madrid!
Da, era nevoie de Mou
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