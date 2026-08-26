Cvartetul Brio Sonores, soprana Alis Făiniță și Filarmonica Botoșani, la „Simfonii în Câmpulung”

La Bucovina Grand Salon din Câmpulung Moldovenesc va avea loc vineri, 11 septembrie 2026, începând cu ora 18:00, evenimentul cultural „Simfonii în Câmpulung”. La această ediție, invitați speciali sunt cvartetul Brio Sonores și soprana Alis Făiniță, artiști de o valoare remarcabilă care vor interpreta arii celebre alături de orchestra Filarmonicii „George Enescu” din Botoșani, sub bagheta maestrului Bogdan Vodă.

Organizator: Rotary Club Câmpulung Moldovenesc Rarău Bucovina, cu sprijinul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc.