CVARTET, premieră-surpriză pe scena teatrului sucevean, cu Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Mircea Rusu și Adrian Păduraru

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava a pregătit o nouă producție teatrală eveniment, spectacolul „Cvartet”, pe un text scris de Ronald Harwood și regizat de Claudiu Goga, care reunește pe scenă patru actori de prestigiu: Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Mircea Rusu, alături de Adrian Păduraru. În paralel cu rolul său de manager al teatrului, Adrian Păduraru urcă pentru prima dată pe scena suceveană în calitate de actor, după o pauză de peste un deceniu. Precedenta sa întâlnire cu publicul sucevean a avut loc în 2014, cu spectacolul „Angajare de clovn”, în cadrul Festivalului Zilele Matei Vișniec, înainte de înființarea actualului teatru. Acum, ajunge din nou în fața publicului din Suceava, acolo unde și-a început de fapt, cariera în teatru.

În 1984, se înființa Secția Suceava a Teatrului Național „Vasile Alecsandri” Iași. Tânăra trupă de actori ai primului teatru profesionist din oraș îi avea în componență pe Carmen Tănase, Pușa Darie, Radu Duda, Mioara Ifrim, Constantin Florea, Răzvan Popa, Orodel Olaru, Carmen Ciorcilă, Ada Gîrțoman, Cristian Rotaru, Bogdan Gheorghiu, Sebastian Comănici, Liviu Manoliu și nu în ultimul rând pe Adrian Păduraru. Anul 1985 și filmul „Declarație de dragoste” avea să-i aducă acestuia succesul și celebritatea. În același an, se pune în scenă cea dintâi producție a secției Suceava – „Deșteptarea primăverii” de Frank Wedekind, în regia Cristinei Ioviță. Spectacolul debuta cu o scenă în care apăreau doamna și domnul Gabor, respectiv Carmen Tănase și Adrian Păduraru. Acum, după mai bine de 40 de ani, îi vom vedea din nou împreună, în fața spectatorilor, la Suceava.

Regia spectacolului „Cvartet” produs de Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava îi aparține lui Claudiu Goga, decorul este semnat de Ștefan Caragiu, costumele de Liliana Cenean, iar video & graphic design de Noiseloop.

Claudiu Goga se numără printre cei mai cunoscuți și apreciați regizori ai scenei teatrale românești contemporane, remarcându-se printr-o activitate artistică susținută și printr-un parcurs profesional desfășurat pe importante scene din țară. Apreciat pentru rafinamentul cu care explorează psihologia personajelor și pentru echilibrul subtil dintre umor și dramatism, Claudiu Goga îmbină activitatea regizorală cu cea didactică, ocupând funcția de profesor asociat în cadrul Departamentului de Regie al Facultății de Teatru din cadrul UNATC București.

Cvartet

Spetacolul „Cvartet” de Ronald Harwood (premiat cu Oscar pentru „Pianistul”), a avut premiera în 1999 pe scena londoneză a West End-ului, la Albery Theatre, și a ajuns, în 2012, și pe marele ecran, într-o ecranizare regizată de Dustin Hoffman, la debutul său ca regizor, cu Maggie Smith, Tom Courtenay, Billy Connolly și Pauline Collins în rolurile principale. De atunci, „Cvartet” rămâne una dintre cele mai jucate comedii britanice.

Patru oameni într-un azil de bătrâni. Patru artiști de operă. Patru vedete. Un cvartet. Și o mare provocare – un ultim concert.

Reggie e morocănos și vrea liniște. Wilfred e cinic și vrea femei. Cissy e amnezică și vrea să se căiască. Jean e agresivă și vrea să omoare pe toată lumea. Nu mai pot cânta dar pot face scandal. Nu-și mai amintesc ce au mâncat la micul dejun dar nu uită iubirile și trădările din tinerețe. Nu mai au putere dar au orgolii uriașe. Nu mai au timp dar au secrete. Sunt bătrâni dar sunt imaturi. Ar fi minunați dacă n-ar fi insuportabili.

Cvartet – o comedie despre bătrânețe, dragoste, artă, prietenie și memorie.

Cvartet – o poveste emoționantă despre singurătate și celebritate.

Cvartet – o meditație tandră despre viață, cu toată frumusețea și mizeria ei.

Distribuție: Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Mircea Rusu, Adrian Păduraru

Pentru premiera din 7 noiembrie 2026 biletele s-au epuizat. Vor fi programate însă noi reprezentații începând cu luna ianuarie 2027.