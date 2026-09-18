Cutremur cu magnitudinea de 3,1 în județul Suceava, vineri dimineața

Un cutremur slab, cu magnitudinea de 3,1, s-a produs vineri dimineața, la ora 4:09, în județul Suceava, informează Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

„În ziua de 18 septembrie 2026, la ora 04:09:39 (ora locală a României), s-a produs în Moldova, Suceava, un cutremur slab cu magnitudinea ML 3,1, la adâncimea de 21,4 km”, specifică instituția.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 34 km de Suceava, 58 km de Piatra Neamţ, 65 km de Botoşani, 87 km de Roman.

Regiunea este una neobișnuită pentru astfel de fenomene, spre deosebire de zona Vrancea, unde se înregistrează majoritatea seismelor din țară.