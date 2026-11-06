„Cutia lui Moș Crăciun”, campanie umanitară organizată de Asociația RYMA pentru copiii nevoiași

Asociația Tinerilor Romi Mișto (RYMA) lansează în apropierea sărbătorilor de iarnă, când dorința de a dărui și de a fi alături de cei dragi devine mai puternică, campania umanitară „Cutia lui Moș Crăciun”. Este vorba de o inițiativă prin care își propune să aducă bucurie, speranță și spiritul sărbătorilor în viețile copiilor și familiilor care se confruntă cu dificultăți materiale.

Campania se desfășoară în perioada 1 noiembrie – 15 decembrie 2026 și își propune să mobilizeze întreaga comunitate suceveană într-un demers bazat pe solidaritate, empatie și responsabilitate socială. Inițiativa pornește de la o idee simplă, dar cu un impact important: fiecare persoană poate contribui la fericirea unui copil, indiferent de posibilitățile materiale pe care le are.

Prin intermediul campaniei, RYMA îi încurajează pe cetățeni, părinți, elevi, profesori, reprezentanți ai instituțiilor publice, companii și organizații să pregătească o cutie cu daruri, care să conțină lucruri utile și potrivite pentru copii.

Facilități

„Cutia lui Moș Crăciun” poate conține jucării – pentru momente de joacă și bucurie, rechizite școlare – pentru a sprijini educația și dezvoltarea copiilor îmbrăcăminte și încălțăminte – pentru a le oferi confort și protecție în sezonul rece, dulciuri – pentru a adăuga un strop de magie sărbătorilor.

Fiecare cutie pregătită reprezintă mai mult decât un simplu cadou. Este un mesaj de încurajare, o dovadă că cineva se gândește la acești copii și că, dincolo de dificultățile cotidiene, există oameni dispuși să ofere sprijin fără să aștepte nimic în schimb. RYMA vine în întâmpinarea celor care doresc să dăruiască!

Pentru a facilita participarea unui număr cât mai mare de persoane, organizatorii au pregătit și o soluție pentru cei care nu au posibilitatea de a transporta donațiile. Persoanele care doresc să participe pot pregăti cutia, iar echipa RYMA se poate deplasa pentru a o ridica, în urma unei solicitări telefonice. Astfel, distanța sau lipsa timpului nu trebuie să reprezinte un impediment în calea unui gest de generozitate.

Donațiile pot fi aduse și pe Aleea Saturn nr. 5, municipiul Suceava, în perioada 1 noiembrie – 15 decembrie, în intervalul orar 13:00–20:00. Un gest mic poate însemna enorm pentru un copil.

„Prin această campanie, ne dorim să le arătăm că nu sunt singuri și că există o comunitate care îi susține. Nu ne dorim doar să oferim niște cadouri, ci să construim o punte între oamenii care pot dărui și cei care au nevoie de sprijin. Îi invităm pe toți sucevenii să se alăture inițiativei noastre, pentru că magia Crăciunului se construiește prin gesturile fiecăruia dintre noi”, a declarat Valentin Curcă, președintele Asociației RYMA și coordonatorul campaniei.

Implicare

Organizatorii explică cum puteți să vă implicați în această campanie umanitară: „pregătește o cutie cu jucării, rechizite, haine, încălțăminte sau dulciuri. Adu cutia la sediul RYMA sau contactează echipa pentru a stabili preluarea acesteia. Distribuie mesajul campaniei și invită și alte persoane să participe”.

Pentru informații suplimentare și programarea preluării donațiilor, persoanele interesate îl pot contacta pe Valentin Curcă, coordonatorul campaniei, la numărul de telefon 0754 799 151.