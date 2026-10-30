Cușnir: Între partid și Suceava aleg Suceava

Viceprimarul Dan Ioan Cușnir a postat un mesaj pe contul său de Facebook, imediat după ce colegii săi din PSD – organizația municipală – au votat să-l dea afară din partid. În esență, acesta arată că, forțat să aleagă între PSD și interesele Sucevei, a ales orașul. Redăm integral mesajul lui Dan Ioan Cușnir la despărțirea de PSD:

„Vă mulțumesc pentru toate luptele pe care le-am dus împreună timp de 23 de ani. Pentru fiecare bătălie câștigată, pentru fiecare obstacol depășit și pentru fiecare moment în care am crezut, împreună, că putem schimba lucrurile în bine.

Vă sunt recunoscător pentru toate îmbrățișările din nopțile victoriilor, dar mai ales pentru toate încurajările din nopțile înfrângerilor. Pentru momentele în care ne-am ridicat unii pe alții, când ne-a fost greu, când am fost dezamăgiți, dar nu am renunțat.

Vă sunt recunoscător pentru toate revenirile noastre, atunci când toți ceilalți ne credeau învinși, îngenuncheați, fără puterea de a merge mai departe.

O să îmi lipsiți!

O să îmi lipsească oamenii alături de care am împărțit bucurii, dezamăgiri, speranțe și 23 de ani din viața mea. O să îmi lipsească acele momente pe care numai cei care au luptat împreună le pot înțelege.

Am luptat pentru PSD Suceava, umăr la umăr cu camarazii mei, atâta timp cât obiectivele partidului au fost aceleași cu obiectivele orașului pe care îl iubesc.

Astăzi, însă, am ajuns în fața unei alegeri pe care nu mi-am dorit niciodată să fiu nevoit să o fac: între partid și Suceava.

Iar pentru mine, alegerea nu putea fi alta.

Suceava este și va rămâne mai importantă decât orice partid, orice funcție, orice grup sau orice organizație.

Împreună am reaprins speranța sucevenilor. Speranța Sucevenilor că pot trăi într-un oraș mai curat, mai frumos, într-un oraș cu reguli care să aducă ordine, într-un oraș în care să le facă plăcere să iasă din casă, să își crească copiii și să își trăiască viața.

Am văzut această speranță în ochii oamenilor. Am simțit-o în fiecare discuție, în fiecare încurajare, în fiecare mulțumire primită pe stradă.

Cum aș putea acum să abandonez această speranță? Cum aș putea să întorc spatele oamenilor care au început din nou să creadă în orașul lor?

Nu pot. Și nu o voi face.

Nu v-am trădat. Nu mi-am trădat camarazii. Nu am trădat partidul în care am crezut și pentru care am luptat 23 de ani.

Dar niciodată nu voi trăda Suceava.

Pentru că partidele sunt făcute din oameni, funcțiile sunt trecătoare, iar drumurile noastre se pot despărți. Dar orașul acesta rămâne. Sucevenii rămân. Iar datoria noastră față de ei trebuie să rămână mai presus de orice.

Suceava merita întotdeauna mai mult decât reușim noi să facem pentru ea. Oricât am munci, oricât am construi, oricât ne-am strădui, vom avea mereu datoria să facem mai mult.

Plec din această etapă a vieții mele cu recunoștință, cu amintiri pe care nimeni nu mi le poate lua și cu respect pentru toți cei alături de care am mers pe acest drum.

Nu șterg 23 de ani din viața mea. Nu îmi reneg trecutul. Nu uit oamenii care mi-au fost alături.

Dar nici nu pot sacrifica viitorul Sucevei pentru a rămâne prizonierul trecutului.

Rămân fidel și credincios sloganului cu care am început această luptă în urmă cu 23 de ani și care, pentru mine, nu a fost niciodată doar un slogan:

„TOTUL PENTRU SUCEAVA!”

Așa am început. Așa voi merge mai departe.

Cu aceeași determinare, cu aceeași dorință de a construi și cu aceeași convingere că orașul nostru poate deveni locul pe care ni-l dorim cu toții.

Cu capul sus, cu spatele drept, cu privirea înainte! Fix înainte!

Vă mulțumesc pentru cei 23 de ani!

Am încredere în orașul nostru Suceava!”