Cușnir a explicat că prezența la ședința Consiliului Local de luni l-ar fi afectat „moral și emoțional”

Viceprimarul municipiului Suceava Dan Ioan Cușnir a invitat luni după-amiază jurnaliștii la o conferință de presă pentru a aduce clarificări cu privire la absența sa de la ședința Consiliului Local de dimineață. Acesta a subliniat că demersul său este unul „administrativ și operațional” și că nu dorește să amestece discuțiile politice interne, care vor fi tranșate în cadrul partidului. Cușnir a justificat neparticiparea sa printr-o revoltă morală față de deciziile luate de propriii săi colegi de partid, pe care le consideră o deviere de la linia PSD și o subordonare în fața agendei politice a PNL.

Primul argument invocat de viceprimar a vizat proiectul referitor la stabilirea înlocuitorului de drept al primarului în caz de vacantare a funcției. Dan Ioan Cușnir a precizat că această procedură legală nu are nicio legătură cu delegarea temporară a atribuțiilor în caz de concedii sau delegații, ci strict cu eliberarea permanentă a postului.

Acesta a criticat votul colegilor social-democrați, făcând referire la un mesaj transmis sâmbătă pe grupurile interne de președintele PSD Suceava, Gheorghe Șoldan, respectiv „nu poți fi ales pe listele PSD Suceava și apoi să susții prin vot agenda unei alte tabere politice”.

„Ce s-a întâmplat la punctul 1 de pe ordinea de zi? La propunerea consilierului PNL Lucian Harșovschi, consilierii PSD au votat ca un viceprimar de la PNL să fie înlocuitorul primarului PSD în cazul în care funcția se vacantează. Avem un primar PSD suspendat, dar ales pe listele PSD, cu electorat PSD în spate. Este foarte clar că au susținut prin vot agenda unui alt partid. Moral și emoțional, eu nu puteam să asist la așa ceva. Nu puteam să văd cum camarazii mei susțin agenda unei alte tabere politice”, a declarat Cușnir, catalogând formula drept o „alianță nenaturală”.

Un alt punct tensionat de pe ordinea de zi era proiectul privind reducerea prețului la parcări, pe care Cușnir spune că îl semnează și îl susține în continuare. El a precizat, însă, că proiectul nu era, din punct de vedere legal, votabil în ședința de luni, deoarece trebuia să parcurgă obligatoriu etapa de transparență decizională.

Proiectul reducerii taxei de parcare – deocamdată nevotabil

Conform lui Dan Ioan Cușnir, deși proiectul a fost depus la sfârșitul lunii iulie, raportul serviciilor de specialitate a fost emis abia recent, iar în prezent se lucra la un document comun solicitat de secretarul general al municipiului. „Indiferent de votul de astăzi, acest document trebuie să intre în transparență decizională. Dacă ședința ar fi continuat, proiectul nu ar fi putut fi supus la vot. Colegii mei care au forțat acest parcurs mai repede decât cel legal l-au pus într-o ipostază complicată pe domnul președinte Șoldan. Din grabă, din nepricepere, nu știu ce a fost în capul celor care au forțat această ordine de zi”, a explicat viceprimarul.

Dan Ioan Cușnir a reafirmat că nu este genul de om care să își caute scuze medicale sau delegații pentru a evita momentele dificile, asumându-și public boicotul. El a reiterat susținerea pentru primarul Vasile Rîmbu, menționând că parteneriatul lor rămâne neschimbat, în ciuda contextului politic actual. „Eu, Dan Ioan Cușnir, voi fi alături de primarul Vasile Rîmbu și voi susține proiectele pentru municipiul Suceava, indiferent cât timp vom avea la dispoziție – o zi, o săptămână, o lună sau doi ani. Pentru mine, primarul Vasile Rîmbu este ales pe listele PSD și sunt doi factori cumulativi: apartenența la PSD și parteneriatul cu Vasile Rîmbu pentru schimbarea orașului.”

Viceprimarul a lansat și o întrebare retorică adresată atât clasei politice și cetățenilor, reafirmându-și crezul politic. „Întrebarea este următoarea: Ce este mai important? Orașul sau partidul? Pentru mine, Suceava este și va rămâne mai importantă decât orice partid politic, decât orice interes personal sau campanie electorală. Sloganul cu care am început lupta acum mulți ani, ‘Totul pentru Suceava’, astăzi este mai valabil ca niciodată”, a precizat Dan Ioan Cușnir.