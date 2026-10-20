Curtea de Apel Suceava își deschide porțile timp de două zile, pentru elevi, studenți, dar și pentru toți sucevenii în general

Curtea de Apel Suceava a anunțat că, cu ocazia Zilei Europene a Justiției Civile, își va deschide porțile pentru public, în special pentru studenți și elevi, dar nu numai, în cadrul unui program complex de activități interactive menite să apropie cetățenii de sistemul judiciar.

Evenimentele se vor desfășura joi și vineri, pe 22 și 23 octombrie.

Ziua de joi este dedicată evenimentelor „Uși Deschise” și incursiunii în culisele Justiției.

Programul pentru joi este următorul:

Intervalul orar 09:00-13:00 – „Coridorul încrederii”: un traseu de vizitare inedit ce cuprinde 6 opriri la Judecătoria Suceava și 6 la Curtea de Apel Suceava. Cei interesați vor descoperi circuitul unui dosar civil, drumul de la depunerea unei cereri până la pronunțarea unei sentințe și importanța digitalizării în sistemul judiciar. Participanții vor beneficia și de vizionarea unui scurt videoclip, „Mașina lui Andrei”, care explică traseul unui dosar și rolul fiecărui participant la actul de justiție.

13:00-14:00 – „Dincolo de robe”: o oportunitate de interacțiune directă între judecători și personalul instanței, oferind o atmosferă relaxantă de dialog.

14:00-15:00 – Concursul de eseuri „Moțiune privind înlocuirea judecătorului cu inteligența artificială” și concursul de desene ”Ia penelul în mână și zugrăvește cariera visată în domeniul juridic”.

Ziua de vineri, 23 octombrie, este dedicată educației juridice aplicate și combaterii violenței domestice.

Intervalul orar 10.00-12.30 – Procesul simulat „Protecție pentru Ilinca”: o punere în scenă într-un caz de cyberstalking, axată pe procedura de emitere a unui ordin de protecție, realizată cu participarea activă a studenților și a invitaților speciali. Acest exercițiu își propune să ilustreze modul rapid și eficient în care justiția civilă intervine pentru protejarea victimelor violenței.

30-13.00 – Sesiune de informare și dezbateri: prezentarea unei broșuri dedicate ordinului de protecție, ghiduri de orientare juridică realizate de către Consiliul Superior al Magistraturii, analizarea datelor statistice recente privind violența domestică în dosarele instanțelor sucevene și o sesiune deschisă de întrebări și răspunsuri adresate direct judecătorilor.

13:00–14.00 – Festivitatea de premiere: decernarea oficială a premiilor pentru concursurile destinate copiilor.

Prin programul amplu din acest an intenția este de transformare a Zilei Justiției Civile într-o punte reală către comunitate.

Toate evenimentele vor avea loc la sediul Curții de Apel Suceava (Palatul de Justiție), iar intrarea este liberă.

Publicul larg, reprezentanții mass-media, elevii și studenții sunt așteptați în număr cât mai mare pentru a descoperi universul juridic dintr-o perspectivă dinamică și educativă.

Evenimentele sunt organizate de Curtea de Apel Suceava cu sprijinul Judecătoriei Suceava și cu implicarea studenților de la Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava.