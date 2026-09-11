Cursă specială TPL pentru Maratonul Dragomirnei, între centrul Sucevei și Lipoveni

Sâmbătă, 12 septembrie, cu ocazia desfășurării Maratonului Dragomirnei, pe traseul Stația Centru – Școala de Echitație Equestrian Dreams din Lipoveni va circula un autobuz de capacitate mică, pus la dispoziție de către TPL Suceava.

Plecări din Centru:

07:00; 07:30; 08:00; 08:30; 09:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 18:00; 19:00

Plecări de la Școala de Echitație Equestrian Dreams (Lipoveni):

07:30; 08:00; 08:30; 09:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 14:30; 15:30; 16:30; 17:30; 18:30; 19:30

Maratonul Dragomirnei ajunge în 2026 la cea de-a patra ediție și îi așteaptă la start atât pe sportivii experimentați, cât și pe amatori, copii și familii, cu probe pentru toate vârstele și nivelurile de pregătire.

Punctul de întâlnire și zona de Start/Finish vor fi la Școala de Echitație Equestrian Dreams din Lipoveni, gazda evenimentului și locul din care participanții vor porni spre traseele din Pădurea Dragomirnei.

Pentru iubitorii alergării pe potecă, programul cuprinde Maratonul de 42 de kilometri, Semi-maratonul de 23 de kilometri, Crosul de 11 kilometri, Cursa Populară de 4 kilometri și Cursa Copiilor.

Pentru pasionații de ciclism, Maratonul Dragomirnei cuprinde probe de mountain bike, de la provocarea MTB Challenge, până la curse dedicate familiilor și copiilor.

Traseele îi vor purta pe participanți prin spectaculoasa pădure a Dragomirnei, într-un cadru natural care a devenit parte din identitatea acestui eveniment.