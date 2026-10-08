Curs gratuit de tehnici de învățare, memorare și recapitulare pentru elevi, la Muzeul de Istorie

Atelierul de Învățare Rapidă organizează sâmbătă, 10 octombrie, la Muzeul de Istorie, cursul gratuit: „De la tocit la înțelegere: Tehnici validate de învățare, memorare și recapitulare pentru elevi”.

Cursurile se adresează elevilor din clasele II -VIII, iar părinții pot opta pentru următoarele intervalele orare: 9:00 – 10:30 sau 10:45 – 12:15.

Intrarea acestora este liberă, iar numărul participanților este limitat.

„Pregătirea pentru școală și examene nu trebuie să însemne nopți pierdute, plânsete și stres în familie.

Mulți elevi învață ore în șir la birou, merg la meditații, renunță la ieșiri și activități relaxante, însă rezultatele la simulări nu sunt pe măsura efortului. Mai mult, pe măsură ce examenele se apropie, își fac apariția oboseala, nesiguranța și starea de anxietate.

Lipsa unei metode clare le scade nota”, a transmis speakerul educațional Stoleru Adrian.

Acesta spune că în acest curs de o oră și jumătate, participantul va învăța câteva tehnici validate de memorare, organizare și gestionarea a timpului de studiu fără nopți pierdute, cum să prevină starea de „mi s-a șters tot din cap”, eliminarea blocajelor emoționale și a fricii de eșec.

Dincolo de cuvinte nu va fi doar o sesiune teoretică, ci și una practică cu jocuri de memorare, conectare (jocuri de rol), a punctat Stoleru Adrian.

Elevii vor putea participa la tombole cu premii surpriză.

Detalii pe https://www.facebook.com/AtelieruldeInvatareRapida și la numărul de telefon 0764 688 677.