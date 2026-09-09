Cupa Select și-a desemnat învingătorii

Pe terenurile de zgură de la Baza Sportivă „Unirea” s-a desfășurat recent Cupa Select la tenis de câmp, o competiție pentru amatori din Circuitul Național „Sportya”. Turneul de Categoria Silver a avut în program două întreceri.

Concursul de Nivelul 5 s-a încheiat cu victoria lui Valentin Grigorean, din Marginea, care l-a învins greu în finală pe Ioan Mircea Grămadă, din Suceava. Podiumul a fost completat de Constantin Apetrei, din Botoșani, și Ioan Tcaciuc, din Suceava.

La fel de strânsă a fost și finala de la Nivelul 6, în care Dorin Zaharia a dispus de Iulian Parasca, într-un duel al localnicilor. Cei doi au trecut în penultimul act de Ilie Chiriac (Câmpulung Moldovenesc) și Mihai Ududec (Suceava).