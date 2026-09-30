Cupa Sami Plastic a reunit la Suceava cei mai buni tenismeni din România la categoria de vârstă 12 ani

Terenurile de zgură de la Complexul Sportiv Unirea au găzduit zilele trecute un interesant turneu pentru copii din Circuitul Național al Federației Române de Tenis, intitulat Cupa Sami Plastic.
Competiția s-a adresat micilor tenismeni în vârstă de 12 ani, fete și băieți, adunând la start concurenți foarte buni din toate zonele țării.
Astfel, în întrecerea fetelor s-au regăsit pe tabloul de concurs 18 sportive din Top 20 național, inclusiv numărul 1 și numărul 3, iar la băieți au fost prezenți 15 jucători din Top 100.
Mai multe detalii despre Cupa Sami Plastic a oferit președintele CS Select Suceava, Costel Chelariu, care a fost și arbitrul turneului: „N-a fost o competiție ușor de gestionat, în condițiile în care s-au disputat 55 de meciuri în doar două zile și jumătate. În plus, încărcătura emoțională pentru jucători a fost foarte mare, ținând cont că turneul de la Suceava, unul foarte bine cotat, de Categoria A, a pus multe puncte la bătaie, astfel că aceștia au fost motivați suplimentar pentru a da totul pe teren. Până la urmă, însă, totul s-a terminat cu bine, iar oaspeții noștri au plecat bucuroși de la Suceava. În plus, cei care am asistat pe viu la competiție am avut prilejul să vedem la lucru o serie de copii foarte talentați, cei mai buni din țară la această categorie de vârstă”.
Dintre sportivii suceveni, pe podium a ajuns Teodora Mironescu, de la Bucovina Tennis Club Rădăuți, care a avansat până în semifinale atât la simplu, cât și în proba de dublu.
Tot în penultimul act, dar la dublu băieți, a ajuns și Teodor Crainii, de la BGH Team Gura Humorului.
Rezultate:
Fete 12 ani – Simplu
- Iustina Amedea Burada (Sportul Studențesc București)
- Anastasia-Maria Raia (CSM Timișoara)
- Teodora Mironescu (Bucovina Tennis Club Rădăuți) și Aniela Ilieș (CS Marc Tenis Cluj-Napoca)
Băieți 12 ani – Simplu
- Eric Andrei Topliceanu (Sportul Studențesc București)
- Vladimir Chiruță (Condor Piatra Neamț)
- Albert Andrei Zuriqat (ACS Tenis Challenge Bacău) și Alexandru Bordei (Coreco Iași)
Fete 12 ani – Dublu
- Iustina Amedea Burada (Sportul Studențesc București) cu Aniela Ilieș (CS Marc Tenis Cluj-Napoca)
- Anastasia-Maria Raia (CSM Timișoara) cu Alessia Maria Bucea (ACS Radu Hertia Cluj)
- Teodora Mironescu (Bucovina Tennis Club Rădăuți) cu Alexandra Luana Florescu (LPS Constanța) și Eva Tănasă (ACS Tomești) cu Anastasia Alexandru (CS Club Ten Tenis Buzău)
Băieți 12 ani – Dublu
- Eric Andrei Topliceanu (Sportul Studențesc București) cu Alexandru Bordei (Coreco Iași)
- Albert Andrei Zuriqat (ACS Tenis Challenge Bacău) cu Vladimir Gabriel Toporaș (SCM Bacău)
- Teodor Crainii (BGH Team Gura Humorului) cu Felix Erem Bumbu (CS Tenis Club Vaslui) și Vladimir Chiruță (Condor Piatra Neamț) cu Eduard Burduhos (GS Tennis Club Bistrița).