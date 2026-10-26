Profesori, elevi, părinți, reprezentanți ai Bisericii și membri ai comunității din Dolhasca s-au unit recent într-un demers caritabil emoționant, demonstrând că iubirea față de aproapele se transformă în fapte, iar împreună putem aduce speranță acolo unde este cea mai mare nevoie de ea.

Colectivul didactic al Liceului Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca, alături de elevi, părinți, cadre didactice, reprezentanți ai parohiilor și oameni cu suflet mare, s-a mobilizat pentru a-l sprijini pe micuțul Eric, un copil din satul Budeni, diagnosticat cu leucemie.

În locul jocurilor copilăriei, Eric se confruntă cu încercările unui tratament dificil, iar familia sa are nevoie de sprijin pentru a face față costurilor medicale. În această luptă, fiecare gest de bunătate contează, fiecare donație aduce un strop de speranță, iar fiecare om care se implică transmite un mesaj simplu și puternic: „Eric nu este singur!”.

„Cupa Prieteniei” la Dolhasca. 2.550 de lei pentru Eric, un copil diagnosticat cu leucemie

„Cupa Prieteniei” – mai mult decât un meci, o lecție de omenie

Cadrele didactice din învățământul gimnazial, liceal și profesional-tehnic au organizat, pe 22 octombrie 2026, o activitate sportivă caritabilă, intitulată sugestiv „Cupa Prieteniei”, prima acțiune din cadrul proiectului social-caritabil „Iubire și Solidaritate – Credință în mișcare, împreună pentru Eric”.

Evenimentul, inițiat și susținut de oameni care au înțeles că educația înseamnă și responsabilitate față de semenii aflați în suferință, a adus împreună elevi ai Liceului Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca și copii de la școlile din Budeni, Gulia și Dolhești.

Reprezentând comunitățile și parohiile din care provin, copiii au intrat pe teren cu bucuria jocului, cu dorința de a participa și, mai presus de toate, cu gândul la colegul lor care are nevoie de ajutor.

Un rol deosebit în reușita activității l-au avut elevii clasei a VI-a A, coordonați de diriginta lor, prof. Adina Tudosă. Aceștia au pregătit și au adus diferite produse, valorificate în scop caritabil, contribuind astfel la strângerea fondurilor pentru Eric. Inițiativa lor este o dovadă că educația autentică se învață nu doar din cărți, ci și prin fapte care dau sens cuvintelor „bunătate”, „empatie” și „responsabilitate”.

„Cupa Prieteniei” la Dolhasca. 2.550 de lei pentru Eric, un copil diagnosticat cu leucemie

Prin vânzarea produselor și donațiile oferite cu generozitate, în cadrul activității s-a strâns suma de 2.550 de lei, bani destinați sprijinirii micuțului Eric și familiei sale.

Consilierul școlar prof. dr. sociolog Ionel Vovciuc susține că această inițiativă depășește dimensiunea unei simple acțiuni de strângere de fonduri. Ea reprezintă o lecție de educație prin solidaritate și o dovadă că școala poate deveni un spațiu în care valorile umane sunt trăite și demonstrate prin fapte.

„Adevărata valoare a unei comunități nu se măsoară doar prin ceea ce construiește, ci și prin felul în care știe să fie alături de cei aflați în suferință. La Dolhasca, am văzut copii care au înțeles ce înseamnă generozitatea, profesori care au transformat educația în faptă și oameni care au ales să nu rămână indiferenți. Pentru Eric, cei 2.550 de lei înseamnă mai mult decât o sumă de bani: înseamnă sprijin, încurajare și dovada că există o comunitate care îi este aproape. Când școala, familia, Biserica și comunitatea își unesc inimile, solidaritatea devine speranță. Iar pentru un copil care luptă pentru sănătatea sa, speranța este neprețuită”, a transmis Ionel Vovciuc.

„Cupa Prieteniei” la Dolhasca. 2.550 de lei pentru Eric, un copil diagnosticat cu leucemie

O comunitate unită prin credință, iubire și generozitate

Reușita evenimentului a fost posibilă datorită implicării conducerii Liceului Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca, a cadrelor didactice, a părinților, elevilor și reprezentanților comunităților parohiale.

Un sprijin important a venit din partea primarilor Decebal Isachi, din orașul Dolhasca, și Neculai Bărculescu, din comuna Dolhești, care s-au implicat financiar în strângerea de fonduri pentru Eric.

Mulțumiri speciale au fost adresate profesorilor Mușilă Cristina, Tanasă Dumitru, Colbu Nicoleta, Iacob Natașa Elena, Grosu Laura Brândușa, Constantin Stoica, Gabriel și Violeta Crăciun, Gabriela Ichim, Boboc Ana, Lăcrămioara Isachi, Veronica Struguț, Daniela Petraru, Crețu Mariana, Costan Cristina, Coman Elena, Stas Eugen, Ferariu Constantin și Pădurariu Petronela.

De asemenea, organizatorii au mulțumit „domnului Ovidiu Baicu”, cunoscut drept „Ovidiu de la Suceava”, familiei Alexandru și Elena Zota, precum și tuturor celor care au contribuit prin donații, produse, timp și implicare.

„Cupa Prieteniei” la Dolhasca. 2.550 de lei pentru Eric, un copil diagnosticat cu leucemie

Un cuvânt de recunoștință s-a îndreptat către Serviciul de Pază și Protecție: Petru Găitan și Vasile Balan, către personalul auxiliar și către colaboratorii care au sprijinit buna desfășurare a evenimentului, între care Cristina Neculăiasa, Ionuț Jugan și Cristina Mircea.

Solidaritatea a fost întărită și prin implicarea parohiilor „Învierea Domnului” Dolhasca, „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Siliștea Nouă, „Sfânta Cuvioasă Parascheva” Dolheștii Mari, „Sfântul Nicolae” Dolheștii Mici, „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” Gulia, „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” Budeni, „Sfânta Treime” Spătărești și Valea Poienii, prin preoții Mihai Teofil Saftiuc, Mihail Agafița, Iustin Vrabie, Mihăiță Onea, Lucian Tătaru, Cezar Goru Nesvadba, Tudor Androaia și Florin Pîntea.

Prin această colaborare dintre școală, Biserică, familie și comunitate, valorile creștine ale iubirii aproapelui, milosteniei și grijii față de cei aflați în suferință au devenit realități vii.

„Cupa Prieteniei” la Dolhasca. 2.550 de lei pentru Eric, un copil diagnosticat cu leucemie

„Crosul Prieteniei” – următorul pas pentru Eric

Inițiativa nu se oprește aici. Organizatorii își propun ca, în luna noiembrie, să desfășoare o nouă activitate caritabilă, intitulată „Crosul Prieteniei”, la care vor participa din nou elevi ai școlilor implicate, uniți de aceeași dorință de a-i fi alături lui Eric.

Acest demers continuă mesajul transmis prin „Cupa Prieteniei”: fiecare pas făcut împreună poate deveni un semn de solidaritate, iar fiecare contribuție poate aduce un plus de sprijin pentru copil și familia sa.