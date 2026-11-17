Biblioteca Municipală „George Bodea” din Câmpulung Moldovenesc va deveni, vineri, 27 noiembrie 2026, locul de întâlnire al micilor pasionați de șah, în cadrul celei de-a IV-a ediții a Cupei Orașului Câmpulung Moldovenesc – Șah Rapid. Open B – Turneul Copiilor este competiția dedicată tinerilor șahiști din categoriile de vârstă U8, U10 și U14.

Evenimentul le oferă copiilor ocazia de a-și testa cunoștințele, de a-și pune în valoare abilitățile strategice și de a experimenta emoția unei competiții sportive. Turneul se va desfășura în sistem elvețian, pe parcursul a cinci runde de șah rapid, cu un ritm de joc de 10 minute plus 2 secunde increment pentru fiecare mutare. Organizatorii au stabilit o limită de maximum 60 de participanți.

Programul competiției începe la ora 14:30, cu festivitatea de deschidere și ședința tehnică, urmate, între orele 14:45 și 17:45, de cele cinci runde de joc. Festivitatea de premiere este programată la ora 18:00.

La fiecare dintre cele trei categorii de vârstă vor fi acordate premii în bani: 250 de lei pentru locul I, 200 de lei pentru locul al II-lea și 150 de lei pentru locul al III-lea.

Înscrierile se realizează exclusiv prin e-mail, la adresa timpau_vasile@yahoo.com, fiind necesară transmiterea unui număr de telefon de contact. Taxa de participare este de 50 de lei, iar termenul-limită pentru înscrieri este 25 noiembrie 2026, ora 21:00, în limita locurilor disponibile.

Competiția este organizată de CSM Rarăul, ACS Șah Bucovina și CS Șah Suceava, cu sprijinul sponsorilor Fundația Umanitară ASSIST și Agremin, precum și al Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, partener al evenimentului.