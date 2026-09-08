Tenis

Cupa Monitorul și-a desemnat doi noi campioni

În urma disputării finalelor la Categoria Feminin și Veterani +65, Alexandra Ilisei, respectiv Vasile Ungureanu s-au încoronat campioni ai Cupei Monitorul 2027
În urma disputării finalelor la Categoria Feminin și Veterani +65, Alexandra Ilisei, respectiv Vasile Ungureanu s-au încoronat campioni ai Cupei Monitorul 2027

Ediția a XVII-a a Cupei Monitorul a ajuns în faza cea mai importantă, când se desfășoară partidele din fazele superioare ale întrecerii. Zilele acestea, în urma disputării finalelor la Categoria Feminin și Veterani +65, Alexandra Ilisei, respectiv Vasile Ungureanu s-au încoronat campioni ai Cupei Monitorul 2027.

240 de tenismeni amatori au participat la ediția din 2026 a Cupei Monitorul, întrecându-se la cele 12 categorii de pe tabloul de concurs.

Rezultate:

Cezar Ioja- Mihai Pop Elită +50, Sferturi Baza Unirea 6-1, 6-1
Ștefan Ungureanu – Mihai Schul Principală +50, Sferturi Baza Unirea Întrerupt
Florin Sinescu – Lucian Tărîță Secundară +40, Semifinală Baza Oscar 4-6, 3-6
Mihai Vieru – Nicolae Iliuț Veterani +65, Semifinală Baza Flora Ana 6-7, 2-6
Alexandra Ilisei – Roxana Radion Feminin, FINALĂ Baza Unirea 6-1, 6-3
Tibi Nichifor- Iulian Parasca Secundară +40, Semifinală Baza Unirea 4-6, 3-6
Cezar Ioja – Ionel Șuiu Elită +40, Sferturi Baza Unirea 1-6, 6-1, 5-7
Ștefan Ungureanu – Mihai Schul Principală +50, Sferturi Baza Unirea 6-1, 6-3
Costel Chelaru-Vasile Ungureanu Veterani +60, Semifinală Baza Unirea 7-6, 6-4
Alex Straton – Alex Hrițcu Elită -40, Finala mică Baza Unirea 6-0, 6-0, wo
Tudor Orășanu – Mircea Negru Principală +40, Sferturi Baza Unirea 6-7, 1-6
Viorel Negru- Olivian Brandis Principala +50 semifinala Baza Unirea 6-2, 6-2
Vasile Ungureanu – Nicolai Iliut Veterani +65, FINALA Baza Unirea 7-5, 7-5
Sergiu Ceuca – Ionel Suiu Elita +40, Semifinală Baza Unirea 6-3, 6-2
Mihai Vieru – Ovidiu Voinescu Veterani +65, Finala mică Baza Unirea 6-7, 5-7
Alex Chiseliță – Augustin Lupeș Secundară -40, Finala mică Baza Unirea 6-0, 6-1

Ziua de miercuri are în program următoarele partide:

Miercuri, 9 septembrie, ora 08.00 Tibi Nichifor – Florin Sinescu Secundară +40, Finala mică Baza Unirea
Miercuri, 9 septembrie, ora 10.00 Sebi Gheorghe- Stefan Ungureanu principala +40 semifinală Baza Unirea
Miercuri, 9 septembrie, ora 17.00 Mădălina Chidinciuc – Elena Apetrei Feminin, Finala mică Baza Unirea
Miercuri, 9 septembrie, ora 18.00 Vasile Ungureanu-Traian Popescu Veterani +60, Finala mică Baza Unirea
Miercuri, 9 septembrie, ora 20.00 Iulian Parasca – Lucian Tărîță Secundară +40, FINALA Baza Unirea
Miercuri, 9 septembrie, ora 20.00 Sebi Gheorghe – Stefan Ungureanu Principala +50, semifinală Baza Unirea

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