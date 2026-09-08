Cupa Monitorul și-a desemnat doi noi campioni

Ediția a XVII-a a Cupei Monitorul a ajuns în faza cea mai importantă, când se desfășoară partidele din fazele superioare ale întrecerii. Zilele acestea, în urma disputării finalelor la Categoria Feminin și Veterani +65, Alexandra Ilisei, respectiv Vasile Ungureanu s-au încoronat campioni ai Cupei Monitorul 2027.
240 de tenismeni amatori au participat la ediția din 2026 a Cupei Monitorul, întrecându-se la cele 12 categorii de pe tabloul de concurs.
Rezultate:
|Cezar Ioja- Mihai Pop
|Elită +50, Sferturi
|Baza Unirea
|6-1, 6-1
|Ștefan Ungureanu – Mihai Schul
|Principală +50, Sferturi
|Baza Unirea
|Întrerupt
|Florin Sinescu – Lucian Tărîță
|Secundară +40, Semifinală
|Baza Oscar
|4-6, 3-6
|Mihai Vieru – Nicolae Iliuț
|Veterani +65, Semifinală
|Baza Flora Ana
|6-7, 2-6
|Alexandra Ilisei – Roxana Radion
|Feminin, FINALĂ
|Baza Unirea
|6-1, 6-3
|Tibi Nichifor- Iulian Parasca
|Secundară +40, Semifinală
|Baza Unirea
|4-6, 3-6
|Cezar Ioja – Ionel Șuiu
|Elită +40, Sferturi
|Baza Unirea
|1-6, 6-1, 5-7
|Ștefan Ungureanu – Mihai Schul
|Principală +50, Sferturi
|Baza Unirea
|6-1, 6-3
|Costel Chelaru-Vasile Ungureanu
|Veterani +60, Semifinală
|Baza Unirea
|7-6, 6-4
|Alex Straton – Alex Hrițcu
|Elită -40, Finala mică
|Baza Unirea
|6-0, 6-0, wo
|Tudor Orășanu – Mircea Negru
|Principală +40, Sferturi
|Baza Unirea
|6-7, 1-6
|Viorel Negru- Olivian Brandis
|Principala +50 semifinala
|Baza Unirea
|6-2, 6-2
|Vasile Ungureanu – Nicolai Iliut
|Veterani +65, FINALA
|Baza Unirea
|7-5, 7-5
|Sergiu Ceuca – Ionel Suiu
|Elita +40, Semifinală
|Baza Unirea
|6-3, 6-2
|Mihai Vieru – Ovidiu Voinescu
|Veterani +65, Finala mică
|Baza Unirea
|6-7, 5-7
|Alex Chiseliță – Augustin Lupeș
|Secundară -40, Finala mică
|Baza Unirea
|6-0, 6-1
Ziua de miercuri are în program următoarele partide:
|Miercuri, 9 septembrie, ora 08.00
|Tibi Nichifor – Florin Sinescu
|Secundară +40, Finala mică
|Baza Unirea
|Miercuri, 9 septembrie, ora 10.00
|Sebi Gheorghe- Stefan Ungureanu
|principala +40 semifinală
|Baza Unirea
|Miercuri, 9 septembrie, ora 17.00
|Mădălina Chidinciuc – Elena Apetrei
|Feminin, Finala mică
|Baza Unirea
|Miercuri, 9 septembrie, ora 18.00
|Vasile Ungureanu-Traian Popescu
|Veterani +60, Finala mică
|Baza Unirea
|Miercuri, 9 septembrie, ora 20.00
|Iulian Parasca – Lucian Tărîță
|Secundară +40, FINALA
|Baza Unirea
|Miercuri, 9 septembrie, ora 20.00
|Sebi Gheorghe – Stefan Ungureanu
|Principala +50, semifinală
|Baza Unirea