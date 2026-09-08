Cupa Monitorul și-a desemnat doi noi campioni

Ediția a XVII-a a Cupei Monitorul a ajuns în faza cea mai importantă, când se desfășoară partidele din fazele superioare ale întrecerii. Zilele acestea, în urma disputării finalelor la Categoria Feminin și Veterani +65, Alexandra Ilisei, respectiv Vasile Ungureanu s-au încoronat campioni ai Cupei Monitorul 2027.

240 de tenismeni amatori au participat la ediția din 2026 a Cupei Monitorul, întrecându-se la cele 12 categorii de pe tabloul de concurs.

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