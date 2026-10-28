În perioada 23–25 octombrie 2026, Clubul Copiilor Fălticeni a organizat etapa finală a Concursului Interjudețean de Orientare „Cupa Dumbrava Minunată”, ediția a XI-a. Proiectul s-a derulat pe o perioadă mai lungă, între lunile aprilie și octombrie 2026, iar în organizarea și desfășurarea acestuia au fost implicați, alături de Clubul Copiilor Fălticeni, mai mulți parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Primăria Municipiului Fălticeni, Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni, Direcția Județeană pentru Sport Suceava, Federația Română de Orientare etc.

Proiectul a debutat la începutul lunii aprilie 2026, prin transmiterea regulamentului concursului, precum și a termenelor și condițiilor de participare către unele instituții de învățământ din județ și către colaboratorii mai vechi sau mai noi din afara județului.

O selecție a echipajelor din județ s-a realizat cu ocazia desfășurării fazei județene a Campionatului Național Școlar de Orientare, organizată la Câmpulung Moldovenesc, în data de 6 iunie 2026. Competiția a fost coordonată de prof. Dan Beraru, coordonatorul Cercului de turism și orientare turistică de la Clubul Copiilor Fălticeni.

Contactele cu partenerii din afara județului au fost menținute atât online, cât și prin participarea echipajelor Clubului Copiilor Fălticeni la activități organizate de cluburile copiilor din Victoria – Brașov și Roman, de palatele copiilor din Botoșani, Iași, Alba Iulia și Târgoviște, precum și de Palatul Național al Copiilor București.

„Cupa Dumbrava Minunată”, ediția a XI-a, a reunit la Fălticeni 120 de elevi pasionați de orientare turistică

Probe de orientare în pădurea Jerna și în municipiul Fălticeni

La etapa finală a concursului, participanții au avut de parcurs mai multe probe. Sâmbătă, 24 octombrie, s-a desfășurat proba de orientare pe distanță medie, în pădurea Jerna – Bogdănești, urmată de o acțiune de ecologizare în zona Nada Florilor. Duminică, 25 octombrie, concurenții au participat la proba de orientare pe distanță scurtă, organizată în zona de nord a municipiului Fălticeni.

La faza finală a proiectului au participat 16 echipaje, însumând 120 de elevi și 18 cadre didactice, reprezentând următoarele instituții și unități de învățământ: Clubul Copiilor Roman – Neamț, ACS „Casa Sporturilor” București, Clubul Copiilor Comănești – Bacău, Palatul Copiilor Târgoviște, Palatul Copiilor Iași, Clubul Copiilor Victoria, Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc, Colegiul Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni, Școala Gimnazială Oniceni – Suceava, Școala Gimnazială „M. Sadoveanu” Fălticeni, Școala Gimnazială „Ep. Gherasim Putneanul” Vadu Moldovei, Școala Gimnazială Nr. 2 Vadu Moldovei și Clubul Copiilor Fălticeni, cu două echipaje.

„Cupa Dumbrava Minunată”, ediția a XI-a, a reunit la Fălticeni 120 de elevi pasionați de orientare turistică

Sprijin din partea autorităților locale și a sponsorilor

Bugetul manifestării a fost asigurat de Primăria Municipiului Fălticeni, CAR Învățământ Fălticeni, doamna Aștefănoaei Alexandra Ileana, Ocolul Silvic Bașotă și Clubul Copiilor Fălticeni. Contribuțiile acestora au acoperit serviciile de cazare și masă pentru participanții din afara județului, materialele pentru premiere, contravaloarea diplomelor, cupelor și medaliilor, precum și celelalte materiale consumabile utilizate în cadrul activităților.

De asemenea, în acest an, competiția a beneficiat de sprijinul Rotary Club Fălticeni, care a oferit o parte dintre materialele de premiere (busole și dulciuri), al Flexicredit, al inginerului Costel Samoilă de la Ocolul Silvic Bașotă, administratorul pădurii în care s-a desfășurat prima probă a concursului, precum și al societății comerciale AndriCip SRL, prin domnul Gheorghe Blanaru. Aceasta din urmă a asigurat produse alimentare pentru copii în prima zi a competiției: 150 de cutii de pizza și 150 de sticle de suc.

„Cupa Dumbrava Minunată”, ediția a XI-a, a reunit la Fălticeni 120 de elevi pasionați de orientare turistică

Clubul Copiilor Fălticeni, câștigătorul competiției

În urma cumulării punctajelor obținute la toate probele prevăzute în regulament, clasamentul pe echipaje a fost următorul: Locul I: Clubul Copiilor Fălticeni – echipajul I (22 de puncte); Locul II: Palatul Copiilor Târgoviște (17 puncte); Locul III: Clubul Copiilor Victoria (12 puncte); Mențiune: Școala Gimnazială „Ep. Gherasim Putneanul” Vadu Moldovei 1 (11 puncte).

Elevii câștigători, diferențiați pe categorii de vârstă și sex (masculin/feminin, 10, 12, 14, 16 și 18 ani), clasați pe locurile I, II, III și la mențiune, au primit cupe, medalii, diplome și materiale de premiere oferite de sponsori.

„Realizarea acţiunii a fost necesară, în condiţiile în care ne dorim împământenirea acestei competiţii la Fălticeni şi ne bucurăm în acest demers de sprijinul necondiţionat al municipalităţii”, a precizat prof. Dan Beraru, coordonatorul Cercului de turism și orientare turistică de la Clubul Copiilor Fălticeni.

„Cupa Dumbrava Minunată”, ediția a XI-a, a reunit la Fălticeni 120 de elevi pasionați de orientare turistică