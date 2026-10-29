Cunoaștem cu adevărat limba română?

A educa înseamnă a dărui. Cuvintele rostite, obișnuințele și experiențele zilnice se armonizează în realitate și reflectă competențele fiecărui om. Există și un cuvânt care se referă la acest fapt. Termenul de „meritocrație” descrie un model de organizare a societății în care bogăția și poziția socială sunt dobândite pe baza meritelor individuale, a talentului și a competențelor demonstrate prin competiție. Revenind la cuvântul educație, adică, în acest context, un „fenomen social fundamental de transmitere a experienței de viață a generațiilor adulte și a culturii către generațiile de copii și tineri, abilitării pentru integrarea lor în societate”. Nu există un timp optim pentru dezvoltarea intelectuală și culturală.

Într-unul dintre interviurile acordate, Mircea Miclea pune în lumină: „Cu cât ai mai multe cunoștințe la purtător, în capul tău, cu atât ești mai liber.” Tot el adaugă: „Tu poți să fii mai autonom, poți să gândești cu mintea ta proprie, poți să compari un flux de știri cu ceea ce ai tu în cap și, în funcție de ceea ce ai tu în cap, poți să gândești liber”, omul devenind liber prin cunoaștere, mintea lui ajungând în punctul în care va evita nonsensul.

În procesul de acumulare a informațiilor, mintea omului trebuie să fie deschisă la informații noi.

Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, abreviat DOOM, este un dicționar normativ și corectiv publicat de Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” al Academiei Române.

Deoarece limba română reprezintă un organism viu care este în permanentă schimbare, s-au publicat mai multe ediții ale acestui dicționar. Cea mai recentă este DOOM3, pentru „ediția a III-a revăzută și adăugită” din 2021. Dicționarul este destinat tuturor oamenilor care vor să se exprime, în scris și oral, în conformitate cu normele lingvistice și literare actuale.

În introducerea dicționarului se vorbește că nu putem interzice romgleza, fenomen întâlnit frecvent în emisiunile de radio și televiziune, dar și în exprimarea obișnuită. Frecvent apare o schimbare de cod, adică trecerea de la un cuvânt în limba română la unul în limba engleză.

În plus, este adus un exemplu al francezilor care s-au luptat câțiva ani să interzică utilizarea în limbajul public a termenului week-end. Lingviștii francezi au propus „sfârșit de săptămână”, dar nu au putut împiedica răspândirea și folosirea tot mai frecventă a week-end-ului.

„Se menționează că limba română s-a urâțit pentru că este simplificată, limba fiind primul semn de identitate al unui popor.” (24 octombrie 2004, Eugen Simion)

Utilizarea corectă a cratimei ridică dificultăți pentru vorbitorii limbii române.

În continuare, voi pune în lumină câteva exemple despre modul în care ea este folosită corect.

În Studiul introductiv din DOOM3, cratima este numită și „linioară”. „Liniuța de despărțire de mărime este mai scurtă decât linia de pauză și nu este precedată de blanc, ceea ce o deosebește în plus de aceasta. Cratima este în principal un semn ortografic, dar și un semn de punctuație și un semn grafic convențional în anumite domenii. Ea nu trebuie înlocuită cu linia de pauză, nici folosită în funcții proprii acesteia.

Se notează cu cratimă căderea unor sunete prin care elementele sonore devenite astfel alăturate ajung să facă parte din aceeași silabă, căderea unei consoane în cuvinte compuse, spre exemplu: săru-mâna, la sfântu-așteaptă.

Dar se scrie cu apostrof grupul de cuvinte săru’ mâna, dacă este formulă de salut sau de mulţumire.

Dar, când, ca urmare a căderii unor sunete, elementele sonore care ajung astfel să se învecineze nu devin parte din aceeași silabă, se folosește apostroful.

Cratima cu rol fonetic, adică ortogramele dă-l, s-a dus.

Facultativ, adică rostirea într-un timp rapid: de-abia în loc de utilizarea de abia sau n-am în loc de nu am.”

În articolul de săptămâna viitoare voi continua cu modalitățile în care cratima este utilizată corect.

Bianca NATI