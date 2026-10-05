Cum vorbim cu părinții în vârstă fără să ne certăm de fiecare dată

Duminica la masă începe de obicei liniștit. Ciorba e bună, se vorbește despre vreme și despre vecini. Apoi vine o întrebare aparent nevinovată: „Și când îți iei și tu o mașină mai bună?” sau „Iar n-ai luat haină groasă?”. De partea cealaltă, noi aducem în discuție tensiunea care nu se mai termină, pastilele uitate sau faptul că tata s-a urcat din nou pe scară să schimbe becul. În câteva minute, tonul se ridică, cineva se ridică de la masă, iar drumul spre casă e plin de vinovăție și frustrare. Scena este atât de comună încât aproape că o considerăm normală. Și totuși, nu trebuie să fie așa.

Psihologii care studiază relațiile dintre generații au observat de mult că aceste tensiuni nu sunt semnul unei familii „stricate”. Cercetătoarea americană Karen Fingerman și colegii ei de la Universitatea Purdue au studiat sute de familii în care copiii adulți și părinții lor în vârstă își descriau relația. Concluzia lor a fost că tensiunile sunt foarte frecvente, chiar și în familiile apropiate și iubitoare, dar că ele nu apar din aceleași motive pentru cele două părți. Părinții se frământau mai ales din cauza alegerilor de viață ale copiilor: banii, munca, partenerul, felul în care își cresc propriii copii. Copiii adulți, în schimb, erau iritați mai degrabă de obiceiurile și de stilul părinților: că dau sfaturi nesolicitate, că repetă aceleași lucruri, că nu își îngrijesc sănătatea. Un alt aspect interesant este că, în general, părinții sunt mai investiți emoțional în relație decât copiii, fenomen pe care cercetătorii îl numesc „miza generațională”. Pentru un părinte în vârstă, relația cu copilul ocupă adesea un loc central în viață, în timp ce copilul adult o împarte cu serviciul, cu propria familie și cu prietenii.

Înțelegerea acestui dezechilibru schimbă felul în care putem citi multe dintre certuri. Când mama insistă cu haina groasă, rareori este vorba despre haină. Este felul ei, poate singurul pe care îl cunoaște, de a spune „îmi pasă de tine și mi-e teamă să nu ți se întâmple ceva”. Iar când noi îi certăm pe părinți pentru că nu merg la medic, în spatele asprimii se ascunde aceeași frică: aceea de a-i pierde. De multe ori, ne certăm nu pentru că ne iubim prea puțin, ci pentru că ne exprimăm grija într-un limbaj pe care celălalt îl aude ca pe o critică.

Prima soluție, așadar, este să ascultăm ce se află sub cuvinte. În loc să răspundem la conținutul replicii, putem răspunde la emoția din spatele ei. Un simplu „Știu că îți faci griji pentru mine, mulțumesc” dezamorsează adesea mai mult decât zece argumente despre prognoza meteo. Nu înseamnă că trebuie să ne îmbrăcăm cum vor ei, ci că recunoaștem intenția bună înainte de a ne păstra propria decizie.

A doua soluție privește felul în care le vorbim noi lor, mai ales despre sănătate și siguranță. Odată cu vârsta, mulți oameni simt că pierd treptat controlul asupra corpului, a banilor și a propriei vieți. Când copiii încep să le dea ordine, chiar și cu cele mai bune intenții, părinții se simt tratați ca niște copii, iar reacția firească este rezistența. Este mult mai eficient să întrebăm decât să impunem. „Ce crezi că te-ar ajuta să nu mai uiți pastilele?” deschide o conversație, pe când „Trebuie să-ți iei o cutie de pastile, că așa nu se mai poate” închide una. Oferind variante și lăsând decizia finală în mâinile lor, le păstrăm demnitatea și, paradoxal, creștem șansele ca sfatul să fie urmat.

A treia soluție ține de alegerea momentului și a bătăliilor. Nu orice subiect merită o discuție, iar nu orice moment este potrivit pentru una. O conversație serioasă despre mutarea la bloc sau despre un testament nu își are locul la masa de Paște, în fața întregii familii, ci într-o plimbare în doi, fără grabă. La fel de important este să acceptăm că unele lucruri nu se vor schimba. Tata va comenta probabil întotdeauna politica, iar mama va întreba mereu când venim din nou. Putem alege să lăsăm aceste replici să treacă, păstrându-ne energia pentru subiectele care contează cu adevărat.

În sfârșit, este util să ne dăm voie să facem o pauză. Când simțim că vocea ni se ridică, putem spune liniștit că preferăm să reluăm discuția mai târziu. Ieșirea din cameră pentru câteva minute nu este o înfrângere, ci un gest de grijă față de relație.

Părinții noștri nu vor fi lângă noi la nesfârșit, iar mulți oameni care i-au pierdut spun că regretă nu certurile în sine, ci timpul irosit în ele. Nu putem schimba felul în care sunt părinții noștri, dar putem schimba felul în care le răspundem. Iar uneori, o singură frază spusă altfel este suficientă ca duminica următoare să se termine cu un zâmbet.

Psiholog Mihai Moisoiu

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