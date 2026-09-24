Cum un teren fără stăpân de 14 ani a găsit, brusc, 3 proprietari în 30 de zile – exact la timp pentru un vot

Actul I (2012–2026): un drum, un proprietar dispărut, o coincidență fericită

Să recapitulăm. O societate numită SAREX SA este radiată din Registrul Comerțului în 2012. De atunci, potrivit legii, orice bun al ei nelichidat trece la stat sau rămâne la dispoziția acționarilor, nicidecum la dispoziția primului venit cu un buldozer și un plan urbanistic în mână. Paisprezece ani, acest detaliu nu a deranjat sau interesat pe nimeni. Terenul a stat acolo, „al nimănui”, exact cât a fost nevoie.

Apoi, chiar când un PUZ de 5 blocuri avea nevoie disperată de un acces auto pe strada Ochiurilor, terenul „al nimănui” și-a găsit brusc un proprietar: o pretinsă moștenitoare, cu o factură din 1999 care descrie, cu precizie milimetrică, o carte funciară ce, la acea dată, nu exista încă pe hârtie. O factură-oracol, s-ar zice, care a prezis din 1999 un număr cadastral atribuit abia în 2004. Impresionant, dacă nu ar fi, potrivit demersurilor judiciare efectuate de OLINT COM SRL, pur și simplu imposibil.

Actul II (2026): trei parcele, un singur act, un preț care se explică singur

Iar aici lucrurile devin interesante. Conform actului de vânzare autentificat sub numărul 1334, semnat pe 28 aprilie 2026 – cu o zi, o singură zi, înainte de ședința Consiliului Local din 29 aprilie 2026, obiectul tranzacției nu a fost o singură cotă modestă de teren. Au fost trei parcele: cota disputată din CF 34485, drumul de 1.538 mp din CF 34484 și, cireașa de pe tort, exact drumul de acces la Ochiurilor, din CF 53144 – parcela pe care se sprijină întregul PUZ. Toate trei, într-un singur pachet, cumpărate de SC AGROSOR-BIO SRL cu 200.000 de lei, la douăzeci și una de zile după ce aceeași cotă disputată fusese adjudecată, fără licitație, fără evaluare, la fix 48.000 de lei, pe 7 aprilie 2026.

OLINT COM SRL susține, în demersurile judiciare, că SC AGROSOR-BIO SRL este beneficiara unei fraude imobiliare privind exact aceste trei parcele, iar baza întregii scheme, factura din 1999, ar fi un fals. Nu este o hotărâre. Deocamdată. Este o acuzație, susținută cu argumente, aflată în fața celor care au, spre deosebire de noi, autoritatea legală de a spune dacă e adevărată. Până atunci, orice persoană vizată rămâne, prin lege, nevinovată – indiferent cât de greu ne vine să numim altfel un teren care își schimbă proprietarul de trei ori într-o lună, mereu chiar înainte de un vot decisiv.

Actul III (aprilie–septembrie 2026): respins în aprilie, „modificat și completat” în septembrie, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat

Consiliul Local a votat pe 29 aprilie 2026. Nouă voturi ”pentru”, din zece necesare. Respins. Punct.

Numai că punctul nu a fost, de fapt, punct. Legea spune limpede: un plan urbanistic respins nu se „completează” – se reia de la capăt, cu certificat de urbanism nou, avize noi, consultare publică nouă, termene respectate.

Pe 15 septembrie 2026, Primăria a republicat exact același proiect, sub exact același număr – 99624. Nu un proiect nou. O recidivă administrativă, cu eticheta „modificat și completat” lipită peste un cadavru respins prin vot.

Numai că o documentație „modificată și completată” nu e o simplă anexă schimbată din mers. E, prin lege, un proiect care ar fi trebuit să treacă din nou prin toate filtrele pe care le-a parcurs prima oară: un certificat de urbanism valabil – nu unul care pare expirat de o lună, un aviz de oportunitate nou, pentru că se schimbă substanța documentației, avize actualizate de la fiecare instituție care s-a pronunțat pe configurația veche a accesului și o informare și consultare a publicului reluate de la capăt, nu doar completate cu o planșă în plus. Fiecare dintre aceste etape are termenele ei – luni, nu zile.

Documentația de pe str. Ochiurilor nu a trecut prin niciuna. A fost doar schimonosită, maltratată, cârpită din mers, exact cât să încapă din nou pe o ordine de zi, sub aceeași ștampilă, ca și cum respingerea din aprilie ar fi fost o simplă formalitate de trecut.

Iar publicului, din toate aceste etape, i s-a acordat un singur lucru: 10 zile pentru observații. Generos, desigur. Atât de generos încât Consiliul se pregătește să le încalce chiar el, votând în a noua zi.

Actul IV (24 septembrie 2026): instanța la 09:00, votul la 10:00 – ce program strâns

Joi, 24 septembrie 2026, Judecătoria Rădăuți judecă exact contestația prin care se cere anularea întregului lanț de acte prin care AGROSOR-BIO a pus mâna pe drumul de acces. La ora 10:00, la doar o stradă distanță, Consiliul Local votează dacă aprobă blocurile ridicate exact pe acest drum. O oră între „poate că actele sunt nule” și „hai să construim oricum”.

Mai există și un alt dosar, la Tribunalul Suceava – 2048/86/2026, prin care OLINT cere, simplu, ceva ce legea impunea deja din mai 2026: să oblige Consiliul Local să scrie negru pe alb ceea ce propriul vot spusese încă din aprilie – că proiectul e respins. Nu o cerere exotică. O cerere pentru ca autoritatea să-și recunoască propria decizie.

Actul V (2026): de la responsabilitate la complicitate – diferența e un singur cuvânt: „a știut”

Există o linie care separă o autoritate care a greșit din neatenție de una care a ales să nu vadă. Consiliul Local al Municipiului Rădăuți se află, chiar acum, exact pe acea linie.

Nu vorbim despre un dosar ascuns undeva, la o instanță din altă țară, de care consilierii nu ar fi putut avea cunoștință. Vorbim despre acte înregistrate în propria arhivă a Primăriei – certificate de atestare fiscală, extrase de carte funciară, contractul de vânzare din 28 aprilie 2026 – depuse acolo chiar de beneficiarul PUZ-ului, pentru impozitare, cu doar câteva zile înaintea votului. Vorbim despre un memoriu depus cu o oră înainte de ședința din 29 aprilie 2026, citit cu voce tare consilierilor, în care se arăta, alb pe negru, că parcela de acces avea un proprietar radiat din 2012 și o situație juridică neclarificată. Vorbim despre o anchetă aflată în curs despre care Consiliul, Primăria cunosc. Nimeni din Consiliul Local nu mai poate spune, după toate acestea, că nu a știut.

Și tocmai aici stă diferența pe care legea o face fără menajamente. O autoritate care aprobă o documentație fără să fi avut de unde ști despre problemele ei poate invoca, eventual, buna-credință și o simplă eroare administrativă.

O autoritate care aprobă aceeași documentație după ce a fost notificată, în scris, cu documente, nu mai are această scuză. Dacă organele de urmărire penală vor stabili, la finalul anchetei, că lanțul de acte prin care AGROSOR-BIO a devenit proprietară pe aceste trei parcele a fost, așa cum susține OLINT, rezultatul unei fraude, atunci votul de astăzi nu va mai putea fi descris drept o simplă eroare de procedură. Va fi descris drept aprobarea, cu bună-știință, a unui proiect construit pe un “furt” – iar diferența dintre „a greșit” și „a fost complice” se va discuta, la acel moment, poate printr-un rechizitoriu sau într-o hotărâre judecătorească.

Consiliul Local mai are, până astăzi, la ora 10:00, ocazia să aleagă de partea cui a acestei linii vrea să rămână.

Epilog (2026) – Cine numără banii de pe Ochiurilor?

Nu noi. Actele o fac în locul nostru: 48.000, apoi 200.000, în 21 de zile, pentru trei parcele dintr-un teren care, cu doar câteva luni în urmă, nu avea proprietar. OLINT COM SRL a pus întrebarea în scris, la Primărie, la instanță și la Parchet.

O factură din 1999. Paisprezece ani mai devreme decât cartea funciară pe care pretinde că o descrie. A stat în sertar până când cineva a avut nevoie, exact acum, de un drum. Atunci a ieșit la lumină: o executare silită fără licitație, o adjudecare la 48.000 de lei, o revânzare la 200.000, trei parcele deodată – ce coincidențe… desigur.

Cine mai crede în coincidențe atât de bine cronometrate?

Astăzi, la ora 10:00, Consiliul Local votează din nou același proiect pe care l-a respins în aprilie 2026. Consilierii au fost notificați. Actele sunt pe masă, în Primărie și la organele judiciare.

Astăzi, mâna ridicată pentru „da” nu mai e un vot – e o semnătură pe un PUZ pe care nimeni nu mai poate spune că nu l-a văzut. Mâna ridicată pentru „nu” e singura care mai poate spune „nu validez ce nu pot explica”.

Nu mai există „nu am știut”. Există doar două tabere: cei responsabili și cei complici.

Cine numără banii din spatele PUZ-ului de pe Ochiurilor? Actele au răspuns deja pe jumătate. Votul de astăzi spune restul.