Cum se face colectarea deșeurilor menajere în Suceava și cum „scăpăm” de deșeurile voluminoase ori cele periculoase

Cu toate că Suceava are unul dintre cele mai moderne sisteme de colectare a deșeurilor din țară, imaginile pe care le surprindem deseori în zonele unde sunt amplasate pubelele demonstrează că mulți nu cunosc ori nu înțeleg cum trebuie procedat în diverse situații.

De exemplu, când avem de aruncat deșeuri voluminoase – un mobilier vechi, un televizor defect, deșeuri din construcții sau, pentru cei care stau la casă, vegetația rezultată după curățenia de toamnă/primăvară.

Regulile actuale, diferențiate pe categorii de deșeuri, conform Serviciului Salubrizare Municipală din cadrul Primăriei Suceava, cuprind atât colectarea separată, pe fracții, în pubele de culori diferite, cât și ce trebuie făcut în cazul deșeurilor voluminoase, a celor din construcții și demolări, cu deșeurile textile ori cu cele periculoase, menajere.

O categorie sezonieră o reprezintă deșeurile vegetale (de grădină), pentru care ridicarea gratuită se face în lunile martie–mai și septembrie–noiembrie.

Deșeurile voluminoase (mobilier, saltele, covoare, obiecte mari ) se colectează în campanii trimestriale

Colectarea separată pe fracții – obligatorie pentru toți cetățenii

Deșeurile menajere curente trebuie colectate separat, pe 4 fracții:

Deșeuri menajere (reziduale) – pubelă neagră (resturi de produse alimentare, resturi de fructe și legume, resturi de pâine și cereale, zaț de cafea și resturi de ceai, coji de ouă și de nucă, deșeuri generate de animale de companie, scutece, absorbante, vată și bețișoare de urechi, șervețele și hârtie de bucătărie folosite, porțelanuri, ceramică, oglinzi, pahare, farfurii, vase termorezistente etc.)

Hârtie și carton – pubelă/container albastru (ambalaje din carton, carton, cutii, veselă de hârtie, ziare și reviste, hârtie, maculatură, alte documente etc.)

Plastic și metal – pubelă/container galben (PET-uri, folii și pungi de plastic, pahare, ghivece, tăvițe, cutii, flacoane de șampon/detergent, bidoane și alte recipiente din plastic; cutii din metal, cutii de la hrana animalelor, dopuri și capace din metal, folie metalică, doze etc.)

Sticlă – pubelă/container verde (borcane, sticle de băuturi – bere, vin, șampanie etc. -, sticle de ulei sau oțet, pahare, vaze, alte recipiente)

Deșeurile reciclabile trebuie predate curate. Nerespectarea colectării separate se sancționează conform HCL nr. 203/2025, cu amendă între 800–1.500 lei pentru persoane fizice, respectiv 1.500–2.500 lei pentru persoane juridice.

Deșeurile voluminoase (mobilier, saltele, covoare, obiecte mari ) se colectează în campanii trimestriale

Deșeurile voluminoase (mobilier, saltele, covoare, obiecte mari de folosință îndelungată)

Se colectează în campanii trimestriale (4 ori/an) – colectare gratuită, organizată de autoritatea publică locală pe zone, cu anunțarea din timp a intervalului și locației, prin mass-media locală și site-ul operatorului.

Se pot colecta la cerere, oricând – contra cost, prin contract încheiat direct cu operatorul, la tarifele aprobate prin HCL nr. 24/28.01.2026.

Deșeuri din construcții și demolări (DCD) – de la lucrări de amenajare/reamenajare care NU necesită autorizație de construire (ex.: înlocuire ferestre/tâmplărie, reparații acoperiș/țiglă, gresie, tencuieli etc.)

Se preiau exclusiv la cerere, contra cost, prin contract de prestări servicii încheiat direct cu operatorul de salubrizare, la tarifele aprobate prin HCL nr. 24/28.01.2026.

La solicitare, se poate închiria și un container metalic specializat pentru depozitare temporară, contra cost.

Depozitarea temporară, până la ridicare, este în sarcina generatorului deșeurilor, fără a bloca căile de acces.

Pentru lucrări care necesită autorizație de construire/desființare, este necesar avizul de salubritate emis de Primărie.

Deșeurile voluminoase (mobilier, saltele, covoare, obiecte mari ) se colectează în campanii trimestriale

Deșeuri textile

Până la operaționalizarea centrelor de colectare prin aport voluntar (CAV), textilele se colectează gratuit, în cadrul campaniilor trimestriale de colectare a deșeurilor voluminoase.

După operaționalizarea centrelor CAV, textilele vor putea fi predate gratuit, direct la centru, de către persoanele fizice cu domiciliul în Suceava.

Deșeuri periculoase menajere (vopsele, solvenți, agenți de curățare, insecticide și recipientele acestora, produse cosmetice uzate și alte deșeuri cu conținut de substanțe periculoase)

Colectarea se realizează în cadrul campaniilor trimestriale de colectare a deșeurilor voluminoase (4 ori/an), cu mașini specializate, organizate de operator, cu anunțarea din timp a locației și intervalului orar, prin mass-media locală și site-ul operatorului – colectare gratuită.

Este interzisă depunerea acestor deșeuri în pubelele/containerele destinate altor categorii de deșeuri.

După operaționalizarea centrelor de colectare prin aport voluntar (CAV), aceste deșeuri vor putea fi predate și gratuit, direct la centru, de către persoanele fizice cu domiciliul în Suceava.

Deșeurile voluminoase (mobilier, saltele, covoare, obiecte mari ) se colectează în campanii trimestriale

Deșeuri vegetale (de grădină) – crengi, frunze, resturi din toaletări

Colectare „poartă în poartă”, gratuită, o dată la două săptămâni (12 ridicări/an), exclusiv în lunile martie–mai și septembrie–noiembrie, conform calendarului pe zone publicat de operator (vezi pliantele distribuite pe cartiere / site-ul operatorului).

Deșeurile se depun vrac, în snopi legați.

Vara, activitățile curente de întreținere a gazonului (iarbă cosită, resturi vegetale mărunte) NU se încadrează la acest program – se depun în pubela reziduală (neagră).

Pentru cantități mai mari, generate ocazional în afara perioadelor de colectare programată (ex. tăierea unui copac), colectarea se poate solicita la cerere, contra cost, prin contactarea operatorului.

Regulile de colectare selectivă a gunoiului, ignorate în multe ocazii, deși sancțiinile aplicabile ajung și la 2500 de lei

”Primăria adresează cetățenilor rugămintea de a manifesta responsabilitate și de a respecta cu strictețe regulile privind colectarea separată a deșeurilor, prin depunerea acestora în recipientele corespunzătoare, identificate prin codurile de culori aferente fiecărei categorii de deșeuri. Respectarea acestor reguli reprezintă o obligație în sarcina utilizatorilor serviciului de salubrizare și contribuie în mod direct la asigurarea unui sistem eficient de colectare, sortare și valorificare a deșeurilor, precum și la protejarea mediului și a sănătății publice.

Atragem atenția că depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor, amestecarea fracțiilor reciclabile sau utilizarea necorespunzătoare a recipientelor destinate colectării separate pot constitui încălcări ale prevederilor legale și ale regulamentelor locale aplicabile serviciului de salubrizare. În funcție de natura și gravitatea faptei, persoanele responsabile pot fi supuse măsurilor și sancțiunilor contravenționale prevăzute de legislația în vigoare”, precizează Eugen Bojoreanu, șeful Serviciului de Salubrizare, din cadrul Primăriei Suceava.

În acest context, cetățenilor li se solicită să respecte indicațiile privind codurile de culori și să manifeste un comportament civic responsabil în ceea ce privește gestionarea deșeurilor. Respectarea obligațiilor legale privind colectarea separată nu reprezintă doar o măsură de protecție a mediului, ci și o responsabilitate comună pentru menținerea curățeniei localității și pentru asigurarea unui serviciu de salubrizare eficient și conform normelor legale.

Datele de contact ale operatorului de salubrizare (Asocierea Diasil Service SRL – Ritmic Com SRL)