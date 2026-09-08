Cum se circulă adesea pe drumurile din județ: beat la volan, fără nici un act asupra sa, cu ITP și RCA expirate

În rarele situații în care ajung și pe drumuri mai puțin circulate din zonele rurale, mai ales la munte, unde au de acoperit zone foarte întinse, polițiștii constată, fără prea multe eforturi, și infracțiuni la regimul rutier. Este o realitate la ordinea zilei, realitate care se ”vede” apoi în statisticile în care numărăm morții și răniții din accidentele din județul Suceava.

Un caz pe care nu l-am putea descrie drept ieșit din comun este cel de luni seară, când echipajul de poliție de serviciu din cadrul Secției Rurale nr. 11 Pojorâta a desfășurat activități de control a traficului rutier pe raza localității Moldova Sulița.

În jurul orei 20.30, agenții au efectuat semnalul regulamentar de oprire unui autoturism marca Citroen, condus dinspre amonte, pe un drum secundar, spre intersecția cu drumul județean 175, Moldova Sulița-Izvoarele Sucevei.

În autoturism erau trei localnici, iar bărbatul de la volan nu avea asupra sa nici un document, nici personal, nici al mașinii.

Polițiștii au observat că acesta miroase și a alcool, astfel că au trecut la verificări suplimentare.

Aparatul etilotest a indicat o concentrație alcoolică de 0.98 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare sinonimă cu o stare avansată de ebrietate.

După verificarea bazei de date a rezultat că autoturismul are inspecția tehnică periodică expirată din martie 2025, iar posesorul nu are încheiată nici o poliță RCA valabilă pentru pagubele produse terților pe teritoriul României.

Singurul document major în regulă al celui de la volan era permisul de conducere.

Bărbatul din Moldova Sulița a fost condus la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, unde i-au fost prelevate două mostre de sânge în vederea determinării îmbibației alcoolice din sânge.

Șoferul urma să încaseze amenzi, iar mașina să fie indisponibilizată, prin ridicarea numerelor mașinii.

Ancheta continuă în cadrul unui dosar penal pentru ,,conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”, la dosar fiind așteptate și rezultatele alcoolemiei în sânge.