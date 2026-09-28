Cum să te trezești dimineața cu o stare de bine

Mulți dintre noi încep ziua cu ochii somnoroși, cu o cafea băută în grabă și cu senzația că nu s-au odihnit deloc. Sună ceasul deșteptător, îl oprim pentru încă cinci minute, apoi încă o dată. Când reușim, în sfârșit, să ne ridicăm din pat, ne simțim amețiți, iritați și fără chef. Starea aceasta are un nume: inerția somnului. Este momentul de trecere în care creierul nu s-a trezit încă pe deplin. La unii oameni durează câteva minute, la alții se întinde pe toată dimineața. De ce există diferențe atât de mari între oameni și, mai ales, putem face ceva în privința lor?

Un răspuns convingător a venit în 2022, dintr-un studiu publicat în revista științifică „Nature Communications”. O echipă de la Universitatea Berkeley din California, condusă de neurologul Raphael Vallat și de profesorul Matthew Walker, unul dintre cei mai cunoscuți cercetători ai somnului, a urmărit timp de două săptămâni 833 de adulți, printre care și multe perechi de gemeni. Participanții au purtat aparate care le măsurau somnul și mișcarea, au primit la micul dejun aceleași alimente, li s-a urmărit permanent nivelul zahărului din sânge și au notat în fiecare dimineață cât de odihniți se simțeau. Datorită gemenilor, cercetătorii au putut deosebi ce ține de moștenirea genetică și ce ține de obiceiurile de zi cu zi.

Rezultatele au fost surprinzătoare. Genele au contat destul de puțin. Mult mai importanți s-au dovedit patru factori pe care îi putem controla: cât de mult și până la ce oră a dormit fiecare, cât de activ a fost în ziua de dinainte, ce a mâncat la micul dejun și cum a crescut zahărul din sânge după masă. Cei care au mâncat dimineața alimente bogate în carbohidrați care se digeră lent, dar sărace în zahăr, s-au simțit mai odihniți decât cei care au mâncat ceva dulce. Cercetătorii au mai observat un lucru interesant: oamenii care se simțeau, în general, mai mulțumiți și mai liniștiți se trezeau într-o stare mai bună. Concluzia este încurajatoare. Felul în care ne simțim dimineața nu este o trăsătură cu care ne naștem, ci rezultatul unor alegeri pe care le facem cu o zi înainte și în primele minute după trezire.

Prima soluție este simplă de spus, dar mai greu de respectat: ai grijă de somnul tău. Majoritatea adulților au nevoie de șapte până la nouă ore de somn pe noapte. La fel de important este să te culci și să te trezești cam la aceleași oră în fiecare zi, inclusiv la sfârșit de săptămână. Corpul se pregătește din timp pentru trezire: temperatura crește treptat, iar organismul produce mai mult cortizol – hormonul care ne pune în mișcare. Un program regulat îl ajută să înceapă această pregătire la momentul potrivit. Este bine să renunți și la obiceiul de a amâna ceasul deșteptător, pentru că acele câteva minute în plus întrerup somnul și prelungesc starea de amețeală. În schimb, imediat după ce te trezești, trage draperiile sau ieși pe balcon. Lumina zilei oprește producția de melatonină, hormonul somnului, și îi arată creierului că ziua a început. Seara, e bine să faci invers: lumini mai slabe și telefonul lăsat deoparte cu o oră înainte de culcare te ajută să adormi mai ușor.

A doua soluție este mișcarea, mai ales în ziua de dinainte. Studiul de la Berkeley a arătat că oamenii care au fost activi într-o zi au dormit mai bine în noaptea următoare și s-au trezit mai odihniți. Nu este nevoie de antrenamente istovitoare. O plimbare în pas vioi de jumătate de oră, urcatul scărilor în locul liftului sau o plimbare cu bicicleta sunt suficiente. Efortul mai intens e bine să aibă loc cu cel puțin câteva ore înainte de culcare, ca organismul să aibă timp să se liniștească. Dimineața, câteva minute de mișcare ușoară, precum întinderi, rotiri ale umerilor sau câteva genuflexiuni, pun sângele în mișcare și te ajută să te dezmeticești mai repede. Dacă le faci la lumina zilei, efectul este și mai bun.

A treia soluție se află în farfurie. Un corn cu ciocolată și un pahar de suc par o alegere bună pentru un plus rapid de energie. Zahărul crește însă brusc nivelul glucozei din sânge, iar acesta scade apoi la fel de repede. Odată cu scăderea vin oboseala, foamea și greutatea de a te concentra. Cercetătorii recomandă alimentele care se digeră lent și oferă energie treptat: fulgi de ovăz, pâine integrală și fructe întregi, eventual alături de iaurt, ouă sau o mână de nuci. Un exemplu simplu: un castron de ovăz cu fructe de pădure și semințe, un pahar cu apă băut imediat după trezire, pentru că în timpul nopții corpul pierde apă, și cafeaua amânată cu o jumătate de oră sau o oră. Astfel, cafeaua nu ia locul energiei pe care corpul o poate produce singur.

O dimineață bună începe, de fapt, cu o seară înainte. Somnul suficient și regulat, mișcarea din timpul zilei și un mic dejun echilibrat sunt trei obiceiuri simple care, potrivit oamenilor de știință, pot transforma trezirea dintr-o luptă cu ceasul deșteptător într-un început de zi plin de energie și bună dispoziție. Iar vestea cea mai bună este că nu ai nevoie de gene norocoase pentru asta, ci doar de puțină perseverență.

Psiholog Mihai Moisoiu

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