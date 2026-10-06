Cum să le faci reguli?

Aș îndrăzni să afirm că evenimentul cel mai important al acestei prime runde de meciuri din Liga Națiunilor a fost conflictul dintre Cristiano Ronaldo și selecționerul Portugaliei, Jorge Jesus, declanșat în timpul meciului Norvegia – Portugalia 1-2, în care Jesus (asta chiar s-o fi crezând!?) l-a ținut pe banca de rezerve pe Cristiano Ronaldo o bună bucată de vreme, pentru ca în repriza a doua să-l scoată la încălzire… și să-l uite acolo, încălzindu-se! Adică nu l-a introdus deloc în meciul care pentru golgheterul CR7 ar fi însemnat o dispută directă, față în față, cu marcatorul cel mai lăudat al zilei de azi, norvegianul Halland. Îmi închipui că Ronaldo ar fi dat tot ce poate pentru a demonstra, în direct, cine e stăpânul gazonului. Numai că s-a ciocnit de idiotul de la cârma naționalei Portugaliei, evident un frustrat din categoria celor care trebuie în permanență să-și etaleze mușchii, cam ca motanii care-și marchează teritoriul pișându-se. Ăsta, Jorge, a și găsit pe cine: fix pe cel mai bun fotbalist din lume. Cred că dacă ar fi avut nițică minte (măcar cât Ronaldo, căruia IQ-ul se știe că nu-i dă pe dinafară!) i-ar fi explicat monumentului fotbalului mondial că nu îl bagă pe teren tocmai pentru a-l menaja în vederea următoarelor partide, cea mai apropiată fiind cu Danemarca, după doar 3 zile. Putea fi o minciună frumoasă, care ar fi mulțumit pe toată lumea. În loc de asta, dobitocul de Jesus a zis: „Pentru mine, toți jucătorii sunt egali. Ronaldo trebuie și el să se supună regulilor!”. Să mori tu, mă? Da’ tu, ca fotbalist, cât de… egal ai fost cu cei de la Benfica și Porto, din moment ce tu jucai la Setubal sau Farense!? Ronaldo este dintre cei foarte puțini care fac regulă: pe teren, în vestiar, oriunde, iar antrenorii trebuie să accepte un rol secund. Dacă nu, e prăpăd. Amintiți-vă doar ce făcea Ibrahimovici cu Guardiola la Barcelona! Lui Ibra, lui Messi, Zidane, Ronaldinho, Eusebio, Dobrin, Mutu, Hagi, nu s-a născut antrenorul care să le fi făcut reguli. Și s-a trezit acum maimuțoiul ăsta să-i facă lui CR7!?