Cum recunoști o relație toxică

Termenul „relație toxică” a devenit atât de folosit încât riscă să-și piardă sensul precis, aplicat uneori oricărei relații cu conflicte sau perioade dificile. Realitatea este că toate relațiile trec prin momente tensionate, prin neînțelegeri și prin faze mai reci. Ceea ce separă o relație sănătoasă, dar imperfectă, de una cu adevărat toxică nu este prezența problemelor, ci tiparul lor: repetiția constantă, dezechilibrul de putere și, mai ales, efectul cumulativ asupra stimei de sine și a stării psihice a persoanei implicate.

Psihologul John Gottman – ale cărui cercetări de lungă durată asupra cuplurilor rămân printre cele mai influente din domeniu – a demonstrat că anumite tipare de comunicare pot prezice cu o acuratețe surprinzătoare dacă o relație se va destrăma. Deși cercetarea lui nu folosește direct termenul „toxic”, ci se concentrează pe comportamente specifice – critica generalizată, disprețul exprimat prin sarcasm sau desconsiderare, atitudinea defensivă constantă și retragerea completă din dialog – aceste patru tipare descriu, în esență, mecanismele din spatele a ceea ce oamenii numesc astăzi relații toxice. Dintre ele, disprețul s-a dovedit cel mai puternic prezicător al eșecului relației, tocmai pentru că transmite celuilalt un mesaj de superioritate și lipsă de respect fundamental, spre deosebire de o simplă frustrare punctuală.

Una dintre cele mai greu de recunoscut caracteristici ale unei relații toxice este chiar dificultatea de a o vedea din interior. Persoana implicată se obișnuiește treptat cu un nivel de tensiune, critică sau control care, privit din afară, ar părea evident inacceptabil. Acest proces gradual, în care limitele personale sunt erodate pas cu pas, poartă uneori numele de normalizare – comportamente care la început ar fi părut alarmante ajung, prin repetiție și prin justificări succesive, să fie acceptate ca fiind „așa e relația noastră”. Un semn relevant este senzația constantă de precauție: dacă o persoană își cântărește fiecare cuvânt de teamă de reacția partenerului, dacă evită anumite subiecte pentru a nu declanșa un conflict sau dacă se simte mai epuizată decât încărcată după majoritatea interacțiunilor cu partenerul, aceste semnale merită luate în serios, chiar dacă nu există un incident dramatic care să le justifice clar.

Un alt indicator este dezechilibrul constant de putere în privința deciziilor, resurselor sau libertății personale. În relațiile sănătoase, dezacordurile se negociază; în relațiile toxice, unul dintre parteneri deține sistematic ultimul cuvânt, fie prin control direct, fie prin manipulare emoțională – culpabilizare, victimizare sau distorsionarea repetată a realității în discuții, cunoscută popular sub numele de gaslighting. Izolarea treptată de prieteni și familie, deși pare uneori doar o consecință firească a timpului petrecut împreună, este de asemenea un semnal relevant, mai ales atunci când apare sistematic în jurul persoanelor care ar putea oferi o perspectivă externă asupra relației.

Prima soluție pentru cineva care suspectează că se află într-o relație toxică este căutarea unei perspective externe de încredere. Tocmai pentru că normalizarea se instalează treptat și din interior, un prieten apropiat, un membru al familiei sau un terapeut poate observa tipare pe care persoana implicată nu le mai poate vedea clar, oferind un punct de referință obiectiv pentru a evalua situația.

A doua soluție constă în ținerea unui jurnal simplu al stărilor emoționale resimțite după interacțiunile cu partenerul. Notarea, chiar și pe scurt, a modului în care se simte persoana după conversații, conflicte sau momente obișnuite petrecute împreună poate scoate la iveală, în timp, un tipar greu de observat zi cu zi – de exemplu, o stare constantă de anxietate, epuizare sau autocritică ce apare repetat, indiferent de subiectul discuției.

A treia soluție, adesea cea mai dificilă, este stabilirea unor limite clare și testarea reacției partenerului la ele. O relație sănătoasă tolerează limitele – chiar dacă generează inițial disconfort, partenerul le respectă în timp. O relație toxică reacționează la limite cu escaladare, culpabilizare sau ignorare repetată, iar această reacție oferă, de multe ori, cea mai clară informație despre natura reală a relației.

Recunoașterea unei relații toxice nu înseamnă căutarea unui singur moment dramatic care să confirme suspiciunile, ci observarea atentă a tiparelor repetate de-a lungul timpului. Fie că duce la o schimbare a dinamicii din interiorul relației, fie la decizia de a o încheia, această recunoaștere pornește mereu de la același pas esențial: acordarea de încredere propriilor sentimente de disconfort, chiar și atunci când nu există încă un motiv clar și ușor de explicat celorlalți.

Psiholog Mihai Moisoiu

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