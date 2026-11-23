Lumea trece printr-un proces de schimbare.

Putem influența acest curs?

Actorii decizionali care dețin autoritatea structurală modifică unilateral regulile de guvernanță, stabilizând colectivitatea într-un cadru restrictiv de control și conformitate. În paralel, noua generație manifestă o stare de apatie civică și intelectuală, complăcându-se într-o formă de pasivitate cognitivă și refuzând exercitarea spiritului critic. Această dinamică vulnerabilizează democrația, deoarece absența rezistenței intelectuale din partea tinerilor permite consolidarea unor structuri de putere tot mai autoritare.

Așadar, cum poate fi schimbată lumea? Prin ce mecanisme poate fi reconfigurat sistemul actual? Demersul de față își propune să evidențieze câteva coordonate strategice accesibile, a căror implementare structurală depinde în mod imperativ de coeziunea voinței politice și de exercitarea unei presiuni colective sistematice asupra factorilor decizionali.

a) Reformă educațională centrată pe alfabetizarea civică și critică. b) Consolidarea mecanismelor de democrație participativă. c) Transparența actului de guvernare.

Popoarele astfel educate vor dobândi capacitatea de a articula și de a promova în comun o nouă paradigmă globală, capabilă să genereze un model de dezvoltare echitabil și avantajos pentru umanitate, revendicând în cunoștință de cauză suveranitatea decizională.

În continuare, iată câteva repere care pot servi drept bază de reflecție:

– UE poate deveni un actor geopolitic de prim rang, dacă-și consolidează autonomia strategică prin redimensionarea integrală a capacităților economice, politice și militare (Proiectul European), prin emanciparea conceptuală față de modelul unilateral al SUA și prin reașezarea relațiilor diplomatice cu Federația Rusă în spiritul realismului gaullist privind stabilitatea arhitecturii de securitate continentale (o Europă Unită de la Atlantic până la Urali). O Uniune Europeană puternică poate accelera soluționarea durabilă a diferendelor din Marea Egee, Mediterana de Est și dosarul Cipriot prin transformarea frontierelor disputate în spații de interdependență economică și juridică, utilizând stimulente economice și garanții de securitate multilaterale.

– Rezolvarea conflictului istoric dintre Grecia și Turcia nu este lipsa soluțiilor, ci faptul că cele două state nu sunt de acord cu definirea problemei deși există mecanisme de rezolvare: medierea externă pe baza „compromisului reciproc” (disputele din Marea Egee) și arbitrajul la Curtea Internațională de Justiție de la Haga.

– Problema cipriotă este complexă. Ea poate fi rezolvată printr-o federație descentralizată, cointeresare economică și retragerea trupelor de ocupație. Pentru aceasta este nevoie de voință politică bilaterală.

– Stabilitatea pe termen lung în Orientul Mijlociu este condiționată de recunoașterea statalității palestiniene și de către Israel, demers structural care ar neutraliza principalul vector ideologic al ostilității axei iraniene, ar reface relația cu Turcia și ar deschide calea unei arhitecturi regionale bazate pe cooperare și dialog diplomatic.

– Subdezvoltarea cronică și conflictele endemice din Africa nu reprezintă disfuncții izolate, ci eșecul sistematic al ordinii globale, responsabilitatea morală și politică revenind direct statelor dezvoltate care continuă să perpetueze asimetriile istorice în detrimentul continentului. Soluția pentru integrarea Africii în circuitul economic mondial este evidentă: Securitate și Stabilitate – Hrană și Sănătate – Educație și Democrație.

– Dialogul multilateral și permanent între cele trei Puteri sistemice SUA – UE+Federația Rusă – China poate promova prosperitate, colaborare economică și cooperare în domenii de interes global.