Cum putem schimba lumea (VII)

În urma celor prezentate în articolele anterioare, se poate constata că sec. XXI a început prin tot felul de teste la care este supusă omenirea în perspectiva unei „noi ordini mondiale”. Nu putem trece superficial peste crizele economice, crizele sanitare, crizele politice și crizele sociale, fără să ne preocupe cauzele reale care le declanșează și efectele produse. Acestea sunt evidente, dar nu suntem dispuși să le acceptăm și preferăm neadevărurile cu care suntem inoculați. Așa am ajuns să ne apreciem dușmanii și prietenii, așa trăim cu frica zilei de mâine, așa ne-au fost redeșteptate pulsiuni beligerante și resentimente istorice care devin tot mai greu de gestionat.

Răspunsul la întrebarea „Cui bono” (cui îi folosește) această stare de haos global este simplu: afaceriștii, politicienii ambițioși, politicienii idioți, oportuniștii, machiavelicii, prădătorii geopolitici duplicitari și tot felul de șmecheri profită de situațiile conflictuale pe care le creează.

Orientul Mijlociu este un alt focar de război, care schimbă configurația lumii. Conflictul a izbucnit la 7 oct. 2023, când Hamas a lansat un atac terorist surpriză asupra sudului Israelului. Ca răspuns, Israel a declanșat o ofensivă militară totală în Fâșia Gaza pentru a elimina gruparea palestiniană. Criza s-a extins rapid într-un război regional pe mai multe fronturi (Liban, Siria, Yemen) și a culminat cu confruntări militare directe între Israel și Iran. Sprijinit de intervenția/participarea SUA, acest conflict reconfigurează alianțele geopolitice, provoacă criză umanitară (criza din Strâmtoarea Hormuz) și rescrie regulile diplomației și ale securității la nivel global.

Această situație – prin amploare și impact psihologic – amintește de atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001, din SUA. Ca reacție directă, Statele Unite au declarat Război global împotriva terorismului. Au urmat Afganistan (2001-2021), Irak (2003-2011), Libia (2011), Siria (2014) și intervenții prin operațiuni speciale în Pakistan, Yemen, Somalia.

Această paralelă istorică evidențiază o doctrină strategică comună: utilizarea unui atac terorist drept catalizator pentru legitimarea unui război total.

Cum este posibil, superputeri tehnologice și militare precum SUA și Israel, dotate cu servicii de informații de top, să nu prevină atacuri de o asemenea magnitudine, pregătite meticulos în timp? Argumentul vulnerabilității nu convinge!

Explicațiile oficiale oferite post-factum pentru a justifica aceste eșecuri sistemice – de la erorile de analiză, până la hipnoza tehnologică – poartă, în mod evident, amprenta unei retorici „cusute cu ață albă”. La o examinare riguroasă, devine evident că această „doctrină a războiului total împotriva terorismului” depășește granițele simplei apărări, fiind exploatată drept justificare morală și juridică pentru interese profund expansioniste, economico-energetice și de control politico-militar. În spatele discursului oficial, acțiunile marilor actori geopolitici trădează obiective strategice mult mai pragmatice ce vizează reconfigurarea sferelor de influență prin forță. Când Donald Trump a declarat unilateral Strâmtoarea Hormuz drept „nou teritoriu american”, a oferit exemplul de transgresiune a suveranității internaționale în numele controlului energetic. Invazia terestră a Israelului în sudul Libanului, deși justificată oficial prin neutralizarea infrastructurii Hezbollah, indică, în realitate, expansionismul teritorial și reconfigurarea teritoriului. Prin urmare, așa sunt interpretate de către marile puteri concepte precum autoapărarea și combaterea terorismului.