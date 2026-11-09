Cum putem schimba lumea (VI)

Continuăm seria argumentelor prezentate în articolele anterioare cu relația Federația Rusă – SUA.

Tensiunile dintre cele două puteri încep în perioada 1990-1991, în contextul reunificării Germaniei, al colapsului Uniunii Sovietice și al extinderii NATO. În 1990, J. Baker și H. Kohl îi promit lui M. Gorbaciov că Alianța nu se va extinde, dacă URSS acceptă să rămână în NATO Germania unificată.

După dizolvarea URSS, în 1991, B. Clinton și B. Elțin, dansând în fața Casei Albe, au creat iluzia unei cooperări de durată. În 1994, Federația Rusă a aderat la Parteneriatul pentru Pace și în 1997 s-a semnat Actul Fondator NATO-Rusia. În 1999, NATO se extinde cu Polonia, Ungaria și Cehia. În 2000, V. Putin mai face o încercare și-i sugerează lui G. W. Bush posibilitatea aderării Federației Ruse la NATO. În 2004, Alianța se extinde din nou și integrează România, Estonia, Letonia și Lituania. De menționat că Moscova nu a reacționat agresiv la aderarea României. Relația s-a tensionat în 2016, când România a acceptat să găzduiască la Deveselu scutul american antirachetă Aegis Ashore.

Atunci, în 2004, au explodat tensiunile dintre Federația Rusă și SUA (NATO, în realitate este condus de SUA). La Summit-ul NATO de la București (2008), secretarul general al Alianței a declarat oficial că Ucraina și Georgia vor deveni membre.

Joe Biden a jucat un rol esențial în evoluția relațiilor SUA-Rusia, mai bine de trei decenii: mai întâi ca senator, apoi ca vicepreședinte (2009-2017) și președinte între anii 2021 – 2025/2026. În anii ’90, de exemplu, a fost unul dintre cei mai înfocați susținători din Congresul SUA pentru extinderea NATO în fostul bloc comunist. România a evitat atunci capcana alipirii forțate a Republicii Moldova și a Bucovinei de Nord, sugerate de Congresul SUA prin S.Rez.148.

În 2009, administrația Obama a încercat o relansare a relațiilor cu Moscova, însă prăbușirea totală a încrederii reciproce a compromis demersul din fașă. În 2014, vicepreședintele Biden devine „omul de legătură” al lui Obama pentru Ucraina unde începe să coordoneze asistența financiară și politică a SUA. După 2021, în calitate de președinte, l-a catalogat public pe Putin drept „criminal” și a început să-l amenințe. Ceea ce a urmat, a fost declanșarea războiului prin proxy. Consecințele acestui război sunt dramatice pentru toți cei implicați direct sau indirect: state, instituții, civili și militari; a exacerbat orgolii, a încurajat egoisme, a reînviat resentimente istorice adânci.

„Cui bono…?”

Este adevărat că discuțiile dintre Federația Rusă și SUA nu s-au consemnat într-un act oficial ratificat. Din perspectiva Moscovei, extinderea NATO reprezintă gentlemen’s agreement, încălcat cu cinism de partea americană, care a acordat prioritate expansiunii strategice în detrimentul cuvântului dat în 1990.

Care a fost și rămâne cauza extinderii NATO și a războiului din Ucraina?

A spus-o V. Putin, în 2007, la Munchen: „ Statele Unite vor să impună o ordine mondială unipolară pe care să o conducă, ignorând pericolele pe care le generează pentru securitatea globală.” Expansiunea agresivă americană a avut scopul de a încercui, slăbi și îngenunchea Rusia. Ucraina a fost unealta folosită.

Va continua