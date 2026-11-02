Cum putem schimba lumea (V)

Continuând prezentarea din articolul precedent, este interesant de subliniat că în perioada de tranziție încep să se manifeste în Ucraina reminiscențe nostalgice ale organizațiilor naționaliste (OUN/UPA) care au colaborat cu naziștii germani împotriva URSS și au fost implicate în masacrarea populațiilor civile poloneze și evreiești. În 2014, a fost fondat Batalionul ultranaționalist și extremist Azov care a acționat împotriva populației ruse în Dombas.

Să fie oare aceasta o consecință a interesului american manifestat de Victoria Nuland pentru organizarea opoziției interne în Ucraina? Această realitate a fost însă eufemizată de presa și guvernele europene, care au preferat să atenueze discursul. Singurii care au reacționat imediat au fost grecii, speriați de soarta minorității lor din Mariupol. Româna, care are o importantă minoritate istorică în Bucovina de Nord, a avut o reacție ce poate fi caracterizată, cu indulgență, ca fiind marcată de o profundă dilemă. În același an, Rusia anexează Crimeea. (Pactul de la Harkov îi permitea să-și mențină flota din Marea Neagră în Crimeea până în anul 2042).

În discursul oficial, Moscova justifică anexarea Crimeii din 2014, drept o consecință a acestui curent naționalist și antirus provocat de mișcarea Maidan. Din această perspectivă, intervenția militară a fost prezentată ca o măsură defensivă necesară pentru protejarea populației rusofone. În practica internațională, suntem obișnuiți cu diferite variațiuni ale acestui argument utilizat pentru a justifica acțiuni unilaterale (Israel în Gaza, SUA în Venezuela ș.a.m.d.). Astfel s-au realizat primele mutări pe tabla de șah geopolitică, un joc la care UE doar asista!

Volodimir Zelenski, un comediant, apare în 2015 în serialul „Sluga Poporului”. În martie 2018, înregistrează partidul „Sluga poporului” și în dec. 2018, își anunță candidatura la președinție. Ascensiunea prin satiră a fost exersată încă din 2009, când Beppe Grillo, un comic italian susținut de Gianroberto Casalaggio – expert în strategii Web, a fondat Mișcarea Cinci Stele. În 2013, acel partid câștigă 25% din votul electoratului italian. În 2023, a fost probată Ascensiunea accidentală cu ajutorul tehnologiilor digitale și St. Kasselakis, un turist greco-american în pantaloni scurți și șlapi a câștigat, în Grecia, președinția partidului de opoziție SYRIZA. Să sperăm că Ascensiunea prin absurd a lui Călin Georgescu, nu va avea câștig de cauză.

Revenind la Zelenski, nu putem trece cu vederea faptul că un „oligarh” – Ihor Kolowoiski, mogul de presă, decalează discursul de Anul Nou al președintelui P. Poroșenko și difuzează la miezul nopții anunțul oficial al candidaturii lui Zelenski la alegerile prezidențiale din primăvara lui 2019, pe care le și câștigă. Este evident că Zelenski este produsul oligarhiei ucrainene și a elementelor extremiste care l-au sprijinit din umbră. Cum altfel se poate explica faptul că un evreu vorbitor de rusă – după cum se prezintă – a „restructurat” unitatea militară Azov și a integrat-o oficial în structurile armatei, i-a declarat pe ultranaționaliștii Stepan Bandera și Roman Șuhevici – colaboratori ai lui Hitler în timpul celui de-al Doilea Război Mondial – Eroi ai Ucrainei și a oferit Centrului de Operațiuni Speciale Nord din Ucraina titlul onorific de „Eroi UPA”.