Elaborarea unui punct de vedere avizat despre modul în care poate fi schimbată lumea necesită, în prealabil, răspunsul la o serie de întrebări esențiale.

Conflictul ruso-ucrainean este un război prin proxy?

Conflictul ruso-ucrainean reprezintă, în esență, un război de substituție (prin interpuși) purtat între SUA împreună cu aliații occidentali și Federația Rusă, având ca teatru de operațiuni Ucraina.

Argumente:

Această confruntare a fost pregătită încă din 2002, când serviciul de informații american NSA a început să spioneze lideri europeni, începând cu A. Merkel. Acțiunea a fost dezvăluită de către Edward Snowden. În perioada 2004-2005 a fost ascultat premierul C. Karamanlis și membri ai guvernului grec, iar între 2006-2012 au fost monitorizați F. Hollande, N. Sarkozy, J. Chirac. În 2021, o anchetă în Danemarca a arătat că serviciul de informații al apărării (FE) din această țară a colaborat direct cu NSA pentru a spiona lideri europeni din Germania, Suedia, Franța, Norvegia. La începutul conflictului – de exemplu – în Germania era cancelar Olaf Scholz, în Grecia K. Mitzotakis, ambii cu simpatii proamericane. Acest fapt poate explica de ce, în mai puțin de 48 de ore de la invazia rusă în Donbass, Germania și Grecia au interzis cultura rusă și au întrerupt manifestările artistice în curs.

Încă din primele zile, liderii europeni au luat decizii pripite, deși exista spațiu pentru diplomație. Renunțând la resursele energetice rusești, UE a devenit dependentă de SUA. Aplicarea imediată a sancțiunilor și „schimbul de dependență” (dependency swap) au compromis economia europeană, au afectat nivelul de trai al popoarelor și au favorizat creșterea extremismului.

Pentru a declanșa un război prin proxy este nevoie de un om de paie. Pregătirea acestuia este facilitată de evenimente reale supradimensionate prin propagandă.

Devenind președinte (2010), Ianukovici a oficializat prin lege statutul de țară non-aliniată (neutră) al Ucrainei și a retras cererea de aderare la NATO inițiată de predecesorul său, dar a continuat negocierile cu UE. În același timp a făcut unele concesii Rusiei (Pactul de la Harkov). Greșeala lui majoră și inutilă a fost refuzul semnării Acordului de asociere cu UE (2013). Acesta a declanșat mișcarea Maidan, un protest pașnic care a degenerat în urma represiunii violente, nejustificate, în manifestări de ură împotriva Rusiei.

În februarie 2014, Victoria Nuland – asistenta secretarului de stat american pentru Afaceri Europene și Eurasiatice vorbea cu Geoffrey Pyatt, ambasadorul SUA în Ucraina. Cei doi oficiali americani dezbăteau o strategie politică internă privind liderii opoziției ucrainene și modul cum ar trebui format noul guvern de tranziție. În acel context se aude fraza: „That would be great I think to help glue this think and have the UN glue it and you know, fuck the European Union” (Ar fi grozav ca ONU să ajute… și știi ceva, d-o în p…a mă…i de Uniune Europeană) Sursa: Business Insider, BBC News, Reuters.

Amintim că la vremea aceea, președintele SUA era Barack Obama, vicepreședinte fiind nimeni altul decât însuși Joe Biden. (continuă)