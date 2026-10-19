Cum putem schimba lumea (III)

Parcurgem o perioadă marcată de crize economice, geopolitice și climatice și ne învârtim într-un cerc vicios din care nu putem ieși. Instabilitatea economică din ultimii ani și schimbările climatice alimentează tensiunile politice și amplifică crizele sociale. Organizațiile internaționale (ONU, NATO, CIJ ș.a.m.d.) se dovedesc neputincioase în menținerea păcii și sunt depășite de complexitatea crizelor actuale.

În aceste condiții, spre cel fel de schimbare se îndreaptă lumea? Multipolaritatea fragmentată și bipolaritatea SUA – China și-au arătat deficiențele. Ipoteza unui sistem tripolar format din SUA – UE + Federația Rusă – China, are mize importante în contextul relațiilor extinse cu actori emergenți precum India, Arabia Saudită sau Brazilia.

În momentele de maximă tensiune, omenirea are capacitatea să se mobilizeze, să spargă cercul și să se reorganizeze. Așa ne învață istoria care analizează și interpretează fenomenele a posteriori. La momentul producerii, faptele sunt doar consemnate, dar adevărata lor dimensiune devine vizibilă abia prin prisma efectelor generate.

O mare parte a analiștilor contemporani, temători și influențați în mod direct sau indirect, evită să pună în lumină cauzele evidente și dedesubturile reale ale situației actuale. Mai mult, optimiștii consideră că ne confruntăm doar cu o instabilitate majoră ce poate fi depășită în următorii ani prin decizii colective.

O abordare mai puțin ortodoxă refuză deopotrivă naivitatea optimiștilor și clișeele partizane folosite de obicei în evaluarea evenimentelor. Întrucât procesele din ultima perioadă au generat efecte vizibile, este firesc analiza să urmeze un traseu regresiv, pornind de la consecințe pentru a identifica și decoda cauzele care le-au declanșat. Principala consecință este declinul economiei mondiale.

James Carville spunea, în 1992, „It’s the economy stupid!”(Economia este cheia, idiotule). Sloganul a fost preluat de W. Schäuble, în 2015, pentru a-l aduce la realitate pe I. Varufakis, ministrului falimentarei economii grecești. Dincolo de ambițiile politice ale unor lideri mai mult sau mai puțin raționali, economia rămâne factorul decisiv al evoluțiilor din teren.

Analiștii serioși ne avertizează despre o criză a obligațiunilor „mai grozavă decât cea din 2010”. Asta înseamnă căderea liberă a prețului titlurilor de stat la nivel global și creșterea explozivă a costurilor de împrumut pentru țări. Economia mondială este în pericol pentru că randamentul obligațiunilor de stat americane pe 10 ani (US Treasuries) a înregistrat în septembrie 2026 o creștere accelerată, depășind 7 %. În 2010, criza a fost concentrată în special în zona euro. Acum, prăbușirea pieței obligațiunilor va fi globală și va lovi simultan SUA, Marea Britanie, Italia și alte superputeri economice. În 2010 criza a fost provocată de lipsa transparenței fiscale și de deficitele bugetare acumulate de state. Acum, inflația ridicată și presiunile pe energie au forțat băncile centrale să accelereze creșterea dobânzilor. Investitorii vând obligațiunile cu dobânzi mici, ceea ce va prăbuși piețele de capital. Criza obligațiunilor este o consecință a deciziilor unor lideri animați de ambiții politice nesustenabile. Statele au acumulat datorii uriașe pentru a finanța cheltuielile recente (războaie, criză energetică, înarmare ș.a.m.d.). O incapacitate de plată sau o criză de refinanțare a SUA și a altor economii din G7 ar bloca complet sistemul bancar internațional.