Cum putem schimba lumea (II)

După 2010, epoca optimismului naiv s-a sfârșit. Confruntarea cu noua normalitate arată că lumea a trecut direct de la hegemonia americană la ceea ce analiștii numesc „haos multipolar”. Puterea s-a dispersat nu doar între state (China, Rusia ș.a.m.d.), ci și către actori non-statali (marile corporații tehnologice) sau puteri regionale medii (Israel, Turcia, Arabia Saudită), care acționează independent.

Trezirea bruscă la realitate a readus în prim-plan conflictele teritoriale clasice (Rusia – Ucraina, Grecia – Turcia, Israel – Iran) și războaiele prin proxy. În 2014, Rusia anexează Crimeea și în 2022 intră în Ucraina. Disputele maritime dintre Grecia și Turcia în Marea Egee și în Mediterana de Est rămân într-un blocaj diplomatic profund. Această situație poate oricând degenera într-o confruntare armată.

După eșecul așa-numitei „Primăveri arabe” (2010-2011), Libia și Orientul Mijlociu (Siria, Yemen) se confruntă cu războaie civile și o competiție între puteri regionale (Iran, Turcia, Arabia Saudită). În același timp, instituțiile internaționale (ONU, OMC – Organizația Mondială a Comerțului) și-au pierdut capacitatea de a impune reguli sau de a preveni conflicte. După criza sanitară (pandemia) COVID-19, guvernele – preocupate de securitate națională și reziliență economică – au renunțat la aprovizionarea globală cu costuri mici. O consecință a acestui protecționism economic este faptul că energia, comerțul internațional și tehnologia sunt folosite ca arme geopolitice.

Un exemplu de armă geopolitică este și PETROLUL. Deoarece rezervele de petrol sunt concentrate numai în câteva regiuni ale globului (Orientul Mijlociu, Rusia, SUA, Libia, Venezuela), controlul asupra acestor zone influențează direct economia mondială. Așa se explică conflictele armate la care asistăm.

O altă armă geopolitică este Tehnologia. Competiția pentru supremație tehnologică are nevoie și de confirmare. Războaiele proxy constituie cadrul optim de confruntare indirectă între marile puteri, permițându-le acestora să-și testeze pe teren capacitățile tehnologice și noile doctrine militare fără riscul unui conflict (nuclear) direct. SUA, China și Rusia – de exemplu – folosesc terenuri terțe, cum ar fi Ucraina sau Orientul Mijlociu.

Noul status quo se caracterizează prin trecerea de la o lume bazată pe norme, la o lume guvernată de logica puterii – o logică ce nu mai respectă nici dreptul internațional, nici suveranitatea statelor. Această realitate se reflectă în politica externă a statelor europene care încearcă să se adapteze „din mers”. România nu reușește. Nu înțelege că „stabilitatea nu mai este o stare implicită, ci o excepție negociată permanent” – după cum afirmă generalul în retragere John R. Allen. Din această cauză, nu ocupăm locul ce ni s-ar cuveni în noul context geopolitic. Mizăm doar pe o poziție strategică care se poate întoarce împotriva noastră ca un bumerang.

Cum au reacționat popoarele la trecerea de la globalizare la protecționismul economic, altfel spus, la deglobalizare? Pentru această schimbare, opinia publică europeană a fost pregătită sistematic să reacționeze dur împotriva globalizării prin șocuri economice succesive, Brexit și populism importat din SUA. Acum, ne confruntăm cu o polarizare internă profundă la nivelul societăților și la creșterea influenței extremei drepte. (continuă)