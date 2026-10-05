Cum putem schimba lumea (I)

Faptul că lumea trece printr-un proces de schimbare nu mai este o noutate. De altfel, istoria omenirii este marcată de tot felul de schimbări disruptive. În sec. XXI, viitorul se prefigurează sumbru. Îngrijorătoare este adaptarea treptată a popoarelor la moravurile, mentalitățile și modurile de comportament, promovate de către „noua dezordine mondială”, cum numesc analiștii și comentatorii raționali situația geopolitică și geo-economică actuală.

De fiecare dată, reacțiile societăților la schimbare sunt asemănătoare: a) La început, șoc și rezistență.

b) Adaptare pragmatică, mai ales din partea noilor generații. c) Reformă instituțională, când statul și legile se modifică pentru a stabiliza societatea.

De exemplu – Tiparul lui J. Gutenberg și Reforma Protestantă din sec. XVI, au distrus monopolul Bisericii Catolice. Reacția popoarelor a fost polarizarea extremă – pro și contra reformă – care a degenerat în războaie civile și religioase. Însă această schimbare a accelerat alfabetizarea. Oamenii au putut citi Biblia în limba maternă.

– Revoluția Industrială din sec. XVIII – XIX a șocat popoarele. Prima reacție împotriva capitalului a fost violentă (mișcarea luddită în Marea Britanie). Cu timpul, oamenii s-au solidarizat, au apărut sindicatele și a început revendicarea organizată a drepturilor și a condițiilor omenești de lucru.

– Trecerea de la Monarhie la Democrație și Republică (sec. XVIII – XIX) a provocat la nivelul societăților dihonie și revolte. Până la urmă, a fost susținută/realizată.

– Prăbușirea Imperiilor și Decolonizarea (sec. XX) a permis popoarelor renaștere națională și culturală, dar a generat rapid conflicte interne și instabilitate.

– Trecerea de la Comunism la Capitalism, după 1989, a fost o sărbătoare care a degenerat în nostalgii și deziluzii. După prăbușirea bipolarismului, lumea unipolară condusă de SUA (1990 – 2000) și-a pus treptat amprenta pe evoluția popoarelor din fostul lagăr comunist care au primit cu entuziasm schimbarea „stăpânului”. Din nefericire, le-a lipsit capacitatea de a tria impactul cultural occidental. În aceeași perioadă s-a extins modelul economic capitalist și democrația liberală, inclusiv în România. Hegemonia americană a influențat negativ și popoarele din zona Liberal – Occidentală. Globalizarea i-a permis lui Francis Fukuyama să lanseze teoria Sfârșitului Istoriei. „Democrația liberală – spune el – a câștigat disputa ideologică la nivel mondial.”

În perioada 2000 – 2010, datorită ascensiunii economice a Chinei, a revenirii Rusiei sub conducerea lui V. Putin și a afirmării BRICS, sistemul unipolar a început să fie contestat. Aceste state – acumulând putere economică și militară – au subminat hegemonia absolută a SUA. După 2010, mai multe evenimente din perioada anterioară (11 septembrie, războaiele din Irak și Afganistan, criza economică din 2008) au arătat limitele puterii americane. Așa s-a prăbușit și iluzia despre „Sfârșitul Istoriei”. Relația China – Rusia a evoluat tot mai strâns devenind o contrapondere față de Occident. Datorită unor alianțe, precum BRICS (Brazilia, Rusia, China, Africa de Sud și alte state) QUAD (SUA, Japonia, India și Australia), sau AUKUS (Australia, Marea Britanie, SUA), nici o putere nu mai poate hotărî singură la nivel global. În realitate, traversăm o perioadă de instabilitate cu orizont incert.