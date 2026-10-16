Elevii de gimnaziu ar putea avea în orar, începând din anul școlar viitor, materia opțională ”Educație pentru Viață. Alege! Acționează! Inspiră!”, o disciplină construită pe valori precum dezvoltare personală și emoțională, echilibru, încredere, stimă de sine, responsabilitate, autonomie, gândire critică.

Principalele coordonate ale disciplinei au fost prezentate joi, 15 octombrie, în aula Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava, de reprezentanții Asociației Maxwell, organizația care a dezvoltat programul.

Potrivit Narcisei Vințilă, coordonator al programelor Asociației Maxwell în județul Suceava și moderator al evenimentului de joi, „<Educație pentru viață: Alege! Acționează! Inspiră!> este o disciplină opțională, concepută pentru a sprijini dezvoltarea personală a elevilor de gimnaziu. Se derulează pe parcursul a 3 ani (clasele V-VII), cu o oră pe săptămână, și oferă un cadru în care elevii învață să se cunoască, să ia decizii responsabile și să le pună în practică, iar, în final, prin comportamentul lor și modelul pe care îl oferă să devină o influență pozitivă în comunitatea lor”.

În cadrul manifestării de joi a fost prezentat și programul „Eu aleg”, dezvoltat de Asociația Maxwell, deja pilotat în câteva unități școlare din județ.

Este un program de dezvoltare personală pentru elevii de la clasele a III-a până la a XII-a, care oferă un ghid cu 16 lecții despre valori și abilități esențiale pentru viață: responsabilitate, atitudine, curaj, iertare, relații, autodisciplină, influență.

Programul se desfășoară gratuit în școli și este susținut de profesori la ore de dirigenție sau activități extracurriculare.

Cum pot fi pregătiți elevii pentru viață, dincolo de note și manuale. „Eu aleg” și opționalul „Educație pentru viață”, prezentate la Suceava

Florin Băcioiu: „Lecții care vă vor ajuta să vă descoperiți”

La evenimentul de lansare a celor două programe – ”Eu aleg” și „Educație pentru viață: Alege! Acționează! Inspiră!” – au participat profesori, consilieri școlari, diriginți, deputatul Mirela Elena Adomnicăi, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean, ai Universității „Ștefan cel Mare”, ai Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională, ai Fundației Umanitare ASSIST etc.

Florin Băcioiu, managerul Asociației Maxwell România, a expus beneficiile celor două programe, amintind și de cele trei ghiduri „Eu aleg!”, „Eu acționez!”, „Eu inspir!”, pentru clasele a V-a, a VI-a și a VII-a, materiale pentru elevi, pentru autocunoaștere, fundamentarea deciziilor, stabilirea obiectivelor și perseverență, leadership etc.

„De ce sunt importante aceste ghiduri? Cu ce vin nou în educația voastră, dragi tineri? Plecând de la valori precum încredere, respect, responsabilitate, integritate, toate sunt analizate în aceste ghiduri.

Ceea ce ne dorim foarte mult și ceea ce aceste materiale își propun este să vă ajutăm pe voi este să vă descoperiți, să vă dați seama cine sunteți voi, prin întrebări foarte bine țintite.

Trebuie să vă descoperiți abilitățile, talentele, să aveți planuri pentru viitor în concordanță cu aceste abilități. (…)

Aceste lecții vă vor ajuta să vă descoperiți, să vă înțelegeți”, a subliniat Florin Băcioiu, menționând că toate materialele sunt gratuite.

Cum pot fi pregătiți elevii pentru viață, dincolo de note și manuale. „Eu aleg” și opționalul „Educație pentru viață”, prezentate la Suceava

La rândul său, Daniela Dungeanu, directoarea Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava, a subliniat că programul „Eu aleg” a fost pilotat timp de doi ani liceu și a adus multe satisfacții elevilor de la clasele de gimnaziu, dar și părinților.

Elevilor le-a oferit capacitatea de a alege, de a lua decizii responsabile, de a identifica ce li se potrivește, a spus Dungeanu.

Despre pregătirea copiilor pentru viață, dincolo de note și de cunoștințele din manuale, despre importanța unor decizii corecte și informate, a unor alegeri conștiente, despre acțiune și eșec, relațiile cu ceilalți, comunicarea, stima de sine, responsabilitatea, inițiativa, atitudinea, perseverența au discutat și ceilalți invitați.

Îi amintim pe Petru Crăciun – inspector școlar general adjunct, Anca Gorban Cojocariu – inspector pentru educație permanență, conf. univ. dr. Aurora Adina Colomeischi – decanul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației,

Maria Adriana Nichitean – directorul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională, Mirela Elena Adomnicăi, deputat în Parlamentul României, Andrei Cioban – Fundația Umanitară ASSIST etc.