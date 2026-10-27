Cum poate fi stimulată creativitatea copiilor în era digitală. Conferință gratuită dedicată părinților și educatorilor, la Suceava

„Dezvoltarea creativității copiilor în era digitală” este tema celei de-a XI-a ediții a Conferinței de Educație Timpurie, eveniment programat duminică, 1 noiembrie, la hotel Mandachi Suceava

Conferința va reuni specialiști în educație timpurie din România și Marea Britanie și va aborda modalitățile prin care creativitatea copiilor poate fi susținută într-un context educațional tot mai influențat de tehnologie.

Participarea este gratuită pentru specialiștii care lucrează în sistemul public de învățământ.

Printre invitați se numără Valentina Secară, fondatoarea Conferinței de Educație Timpurie, care va susține prezentarea „Minți creative: învățarea senzorială și STEM în copilăria digitală”.

Programul va continua cu intervenția Alexandrei Chiorando, consultant în educația timpurie în Marea Britanie, cu tema „Minți creative într-o copilărie digitală”. De asemenea, Helen Batteley, specialist în mișcare și educație timpurie din Marea Britanie, va vorbi despre rolul mișcării în dezvoltarea creativității copiilor, în cadrul prezentării „O perspectivă prin mișcare: Creativitatea copiilor născuți într-o lume digitală”.

„Într-o lume care se schimbă rapid, educația timpurie este chemată să răspundă unor întrebări noi: De ce au nevoie cu adevărat copiii de astăzi? Ce abilități trebuie să construim intenționat? Și ce facem diferit atunci când copilăria însăși se schimbă?

Ediția din acest an a Conferinței de Educație Timpurie aduce în prim-plan tocmai aceste întrebări. Vom vorbi despre copilăria digitală și despre creativitate, despre comportamente și relații, despre curiozitate, STEM și învățare, dar și despre rolul adultului care creează contextul în care toate acestea devin posibile.

Pentru că educația timpurie nu este doar despre pregătirea copilului pentru școală. Este despre construirea fundației pe care se vor așeza, în timp, autonomia, încrederea, curiozitatea, capacitatea de a gândi și de a învăța”, transmit organizatorii.

Evenimentul este structurat în trei sesiuni, iar traducerea simultană va fi asigurată de Laura Salciuc și Cristina Doria Onofrei.