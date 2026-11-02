Cum ne afectează știrile negative și cum ne protejăm liniștea

Dimineața începe, pentru mulți dintre noi, cu telefonul în mână. Înainte de cafea, înainte de un „bună dimineața” spus celor din casă, deschidem Facebook, TikTok sau grupurile de pe WhatsApp și dăm peste un accident, un conflict, prețuri care cresc sau o boală care se răspândește. Toate amestecate, fără context, unele exagerate, altele nici măcar adevărate, una după alta, cât timp degetul continuă să derule. Ne spunem că vrem doar să fim informați, dar după câteva minute simțim o apăsare greu de explicat. Ziua nu a început încă, iar noi suntem deja obosiți.

Senzația aceasta nu este o închipuire. Creierul nostru este construit să acorde mai multă atenție pericolului decât veștilor bune. Pentru strămoșii noștri, un foșnet în iarbă putea însemna un animal sălbatic, iar cei care l-au luat în serios au supraviețuit. Psihologii numesc acest mecanism „înclinația spre negativ”. Astăzi nu mai fugim de prădători, dar mintea reacționează la fel când citește despre o tragedie petrecută la mii de kilometri. Corpul eliberează hormoni de stres, inima bate mai repede, iar gândurile se agață de scenarii sumbre, chiar dacă noi stăm liniștiți pe canapea.

Cercetările confirmă cât de puternic este acest efect. Una dintre cele mai cunoscute a fost realizată de psihologii Alison Holman, Dana Rose Garfin și Roxane Cohen Silver de la Universitatea California din Irvine, după atentatul de la maratonul din Boston din 2013. Au analizat răspunsurile a peste 4.600 de americani și au descoperit ceva surprinzător: persoanele care urmăriseră știrile despre atentat șase ore sau mai mult pe zi, în săptămâna de după eveniment, raportau niveluri de stres acut mai ridicate decât unii dintre cei care fuseseră efectiv la fața locului. Cu alte cuvinte, expunerea repetată la imagini și relatări dramatice poate răni aproape la fel de mult ca experiența directă. Un studiu mai vechi, al psihologului britanic Graham Davey, a arătat că doar un sfert de oră de știri negative a fost suficient ca participanții să devină mai anxioși și mai triști și, mai mult, să își exagereze propriile griji personale, fără legătură cu ce văzuseră la televizor.

Aici se află, poate, partea cea mai înșelătoare. Știrile proaste nu ne strică doar starea de moment, ci colorează felul în care ne vedem propria viață. Ne îngrijorăm mai mult pentru sănătate, pentru bani, pentru copii. Unii ajung să creadă că lumea este mult mai periculoasă decât arată de fapt cifrele. Alții se simt neputincioși și se închid în sine, convinși că oricum nu pot schimba nimic. Obiceiul de a derula la nesfârșit vești rele are deja un nume în limba engleză, „doomscrolling”, iar cuvântul a devenit popular tocmai pentru că atât de mulți oameni s-au regăsit în el.

Asta nu înseamnă că trebuie să ne izolăm de ce se întâmplă în jur. A fi informat este important, iar o comunitate în care oamenii știu ce se petrece este o comunitate mai sănătoasă. Chiar și o știre neplăcută, despre o problemă din cartierul nostru sau despre o nedreptate petrecută aproape de noi, are valoare atunci când e relatată corect. Ea ne arată ce trebuie schimbat și ne dă ocazia să ne implicăm. Un jurnalism local atent nu ne sperie, ci ne ține treji.

Problema nu este informația, ci doza și felul în care o consumăm. Prima soluție, poate cea mai simplă, este să ne alegem momentele. În loc să verificăm știrile de zeci de ori pe zi, putem stabili una sau două ferestre fixe, de exemplu un sfert de oră la prânz și unul seara devreme. Mulți psihologi recomandă să evităm știrile în prima oră după trezire și în ultima oră înainte de culcare, pentru că acestea sunt momentele în care mintea este cea mai vulnerabilă și în care starea noastră se fixează pentru restul zilei sau pentru noapte.

A doua soluție ține de felul în care alegem sursele. Câteva surse serioase, care explică faptele cu calm și context, ne folosesc mult mai mult decât fluxul nesfârșit de postări și titluri care circulă pe rețelele sociale. Merită să păstrăm doar notificările cu adevărat importante pentru noi și să le dezactivăm pe celelalte, care ne smulg din orice activitate pentru vești pe care le-am fi aflat oricum mai târziu. Iar atunci când putem, este bine să citim în loc să privim, deoarece imaginile și înregistrările video au un impact emoțional mult mai puternic decât textul.

A treia soluție este să transformăm neliniștea în ceva concret. Sentimentul de neputință se micșorează atunci când facem un gest, oricât de mic: donăm pentru o cauză, ajutăm un vecin în vârstă, participăm la o acțiune organizată în orașul nostru. Grija devine astfel faptă, nu doar gând care se învârte în cerc. La fel de importantă este legătura cu ceilalți. O discuție față în față cu un prieten, o plimbare prin parc sau o seară fără ecrane ne amintesc că viața de zi cu zi are și multe lucruri bune, care rareori ajung pe prima pagină.

Lumea nu va înceta să producă vești rele, dar noi putem decide cât loc le lăsăm în mintea noastră. Să rămânem informați fără să ne pierdem liniștea este, până la urmă, o formă de grijă față de noi înșine și față de cei din jur.

Psiholog Mihai Moisoiu

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