Aflăm cu stupoare dintr-un articol publicat în The Wall Street Journal, la data de 26 septembrie 2026, că „SUA pot provoca prăbușirea guvernelor din orice țară dorește.” Afirmația aparține doamnei Kimberly Guilfoyle, ambasador al SUA la Atena – Grecia, și a fost făcută în cadrul unei întâlniri cu ministrul Energiei în guvernul elen, domnul Stavros Papastavrou. Atitudinea „imperială” a SUA nu ne miră. Suntem obișnuiți cu ascultarea telefonului fostului prim- ministru Elen Kostas Karamanlis, al fostului cancelar al Germaniei Angela Merkel și al altor demnitari europeni. Cunoaștem implicațiile în procesul electoral din Ucraina și modul în care s-a ajuns la conflictul Federația Rusă – Ucraina. Se discută public și despre implicația factorilor americani în procesele electorale din Germania și România.

Ce nu știam și aflăm de la doamna Ambasador Kimberly Guilfoyle:

Nu știam că guvernul Bolojan a căzut din cauza intervenției americane.

De ce?

Motivul are avea legătură cu interese de afaceri legate de alimentarea cu LNG american a țărilor din Balcani. Guvernul României ar fi refuzat Coridorul de gaze al SUA.

Doamna Ambasadoare Kimberly Guifoyle – ne informează avocații domniei-sale – nu recunoaște declarația. Poziția oficială exprimată de Grecia și România, contestă imixiunea americană în treburile lor interne. Este o încercare normală de păstrare a aparențelor.

Însă noi știm că Wall Street Journal (WSJ) – fondat în 1889 – este unul dintre cele mai celebre, influente și respectate ziare din lume, cu peste 4 milioane de abonați și cu 39 de Premii Pulitzer.

În sfârșit, se confirmă încă o dată că Federația Rusă nu este singura care se implică în politica internă a altor state.

Marile Puteri au interese, nu sentimente. Ne putem apăra Interesul Național doar prin realism și pragmatism.