„O faptă de laudă în Bucovina”

„La Suceava se va ridica un bust închinat lui Simion Florea Marian. Pentru bucovineni, marele folklorist reprezintă un punct de întâlnire a tuturor comorilor sufleteşti descoperite de dl. S. Fl. Marian în toate ţinuturile locuite de români. Pentru mulţi oameni de astăzi el are nevoie însă de o recomandare şi nu vedem alta decât cea de a cerceta într’o bibliotecă publicaţiunile <Academiei Române> de prin anii 1890 şi 1903. Cu o capacitate de muncă într’adevăr surprinzătoare, cunoscător al graiului românesc de pretutindeni, căutător neobosit şi vrăjit de frumuseţea locului şi a obiceiurilor poporului, S. Fl. Marian se consacră studiilor de folklor. Academia Română se întrecea în publicarea acestor documente orale, legende, superstiţii şi cântece”.

„Glasul Bucovinei”, Anul XVIII, nr. 4645, Septembrie 1935.

„Cu vagonul în mijlocul forestierilor”

„Cu sprijinul conducerii administrative, comitetul de întreprindere de la IFET Moldoviţa, raionul Cîmpulung, a amenajat un vagon de pe a cărui platformă brigada artistică de agitaţie poate prezenta, în localităţile cele mai îndepărtate, programe artistice în mijlocul muncitorilor forestieri, la locurile de muncă, în orele de repaus”.

„Zori Noi”, Anul XI, nr. 2746, Suceava, Septembrie 1956.