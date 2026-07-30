Cu un nou antrenor principal pe bancă, Concordia a adus jucători de la Rapid, Dinamo și Universitatea Craiova

Concordia Chiajna, adversara Cetății în runda inaugurală a Ligii a II-a, este o formație care luptă an de an, fără succes însă, pentru promovarea în Liga I, de unde a retrogradat la finalul sezonul 2018-2019.

La fiecare început de campionat, cum s-a întamplat și acum, gruparea ilfoveană face transformări importante la nivelul băncii tehnice și a lotului de jucători, în speranța că echipa va reveni la gloria de altădată.

În această vară, în locul lui Andrei Cristea a fost numit antrenor principal Adrian Scarlatache, care va fi secondat de alți doi foști dinamoviști, Paul Batin și Florin Matache.

În intersezon, Concordia i-a transferat pe fostul fecesebist Robert Ion, pe portarul Adrian Briciu, de la Rapid București, pe fundașul Adrian Fălcușan, de la Universitatea Craiova, pe fundașul central Cristian Licsandru, de la Dinamo București, înregimentând totodată și trei fotbaliști spanioli.

Cei mai cunoscuți jucători ai echipei sunt Mihai Bălașa, ex FCSB, Universitatea Craiova, Nicolae Carnat, ex CFR Cluj, Rapid București, și Ștefan Pănoiu, ex Rapid București, Universitatea Cluj.

Referitor la forma Concordiei, trebuie precizat că formația din Chiajna n-a pierdut nici unul din cele 6 amicale susținute în intersezon.