Cu cada cu roți, pe urma mocăniței de la Moldovița

Traseul mocăniței „Huțulca” de la Moldovița a fost scena unei apariții inedite și spectaculoase în cursul zilei de duminică. Imediat după ce trenul turistic și-a încheiat programul, pe liniile cu ecartament îngust a intrat un vehicul neobișnuit: o cadă cu roți reglabile plină cu apă caldă, în care o mână de prieteni au călătorit pe tot parcursul traseului de peste 10 kilometri, spre uimirea și amuzamentul localnicilor.

În spatele acestei idei extravagante, menite să promoveze mocănița, se află cunoscutul acrobat Flaviu Cernescu, supranumit „Balaurul din Banat”, și Dănuț Hotea, meșterul maramureșean renumit pentru restaurarea și salvarea caselor vechi din lemn.

Cei doi au proiectat și construit o structură dotată cu roți reglabile ce permit adaptarea la diferite tipuri de șine. Pentru confort termic instalația este prevăzută cu un sistem de încălzire cu sobă pe lemne și o rețea de pompe prin care apa fierbinte este circulată continuu între cele două cuve ale căzii, totul fiind propulsat de un motor compact atașat platformei mecanice.

Pentru traseul din Bucovina, inițiatorii au obținut aprobarea proprietarului liniei ferate și, împreună cu activistul civic sucevean Gheorghe Sologiuc, cunoscut ca „Solo”, și cu Ron Bakuwel, un australian îndrăgostit de România, au dat viață proiectului. Echipei i s-au alăturat Manuela și Maria, două prietene apropiate ale grupului, gata oricând să le susțină inițiativele.

Sătenii au adus lemne de foc, iar copiii au bătut palma cu „mecanicii” din cadă

Călătoria a fost primită cu entuziasm de comunitatea locală din Moldovița. Trecerea ineditului convoi a îmbinat umorul cu nostalgia, generând o atmosferă de sărbătoare de-a lungul întregii căi ferate.

„Sătenii erau mirați și amuzați în același timp, iar copiii au scos imediat telefoanele și au început să ne filmeze. A fost o atmosferă incredibil de plăcută și caldă. La un moment dat, o doamnă de pe margine s-a oferit să ne aducă lemne pentru a menține apa caldă. Mai mult, copiii din sate s-au aliniat pur și simplu de-a lungul traseului și alergau veseli ca să bată palma cu Flaviu și cu Dănuț. De asemenea, oamenii de la mocăniță ne-au ajutat cu o pompă, să punem apa în căzi. Toți s-au mobilizat să ne ajute, dându-și seama cât de mult înseamnă promovarea, chiar și cu o nebunie de asta”, a povestit Solo.

Mocănița „Huțulca” de la Moldovița reprezintă una dintre bijuteriile istorice și turistice ale județului Suceava. Linia a fost construită inițial în anul 1888 de către Louis Ortieb, un proprietar de gater din München, fiind utilizată exclusiv pentru transportul masei lemnoase din păduri către fabricile de procesare. În perioada de apogeu din 1987, rețeaua feroviară din zonă atingea o lungime totală de 73 de kilometri. Din 2005, un traseu de 25 de kilometri (12,5 km dus, 12,5 km întors) între Moldovița și Argel este utilizat în scop turistic, restaurat și pus în funcțiune de un antreprenor austriac, Georg Hocevar.