CSU Suceava va face raport la FRH după arbitrajul de care a avut parte în confruntarea cu CSM București

CSU Suceava a cedat la mare luptă confruntarea de pe teren propriu cu CSM București, din cadrul etapei a V-a a Ligii Zimbrilor. Experimentata formație antrenată de Eliodor Voica s-a impus la limită, 30-29, la capătul unui meci în care atât oficialii echipei gazdă cât și publicul prezent în sala „Dumitru Bernicu” au reclamat maniera de arbitraj a cuplului Ciprian Popa (Galați) și Ionuț Velișcă (Buzău).

Din acest motiv, antrenorul „universitarilor”, Bogdan Șoldănescu, a apărut extrem de supărat la conferința de presă.

„Păcat de lupta acestor copii, care s-au dăruit exemplar și din acest motiv merită să fie tratați cu mai mult respect. Nu știu cu ce șanse eram creditați împotriva unei echipe solide precum CSM București, dar să luăm gol la ultima fază, în care nu s-au sancționat 6 pași, este de neconceput. Simt că ne luptăm degeaba. Cu toții mai greșim, dar nu ai cum, ca arbitru de Liga Națională, să nu vezi așa ceva. Chiar și antrenorul secund al echipei adverse ne-a dat dreptate. Probabil că vom face raport, dar asta nu ne încălzește cu nimic, pentru că nimeni nu ne mai dă punctele înapoi”, a declarat Bogdan Șoldănescu.

În urma acestui succes, CSM București a egalat-o la puncte pe campioana Dinamo în fruntea ierarhiei.

Universitarii ocupă locul 5, cu o linie de clasament alcătuită din 3 victorii și două înfrângeri.

CSU Suceava: Șelaru 4 intervenții, Rîpă 3, Podovei – Balazs 6 goluri, Gavriloaia 5, Tîrzioru 5, Niculaie 3, Ilucă 3, Șerban 2, Zarițchi 1, Rusu 1, Radu 1, Bruj 1, C. Dascălu 1, Bologa, Chiruț.

CSM București: Petrila 13 intervenții și un gol, Vasile – Chiratcu 7, Babă 6, Vojvodic 5, Mosquera 4, Drăgan 3, Voica 2, Dumitrana 1, A. Dascălu 1, Hlushak, Rotaru, Przytula, Ciu.

Până la această oră, în etapa a V-a a Ligii Naționale de handbal masculin s-au mai disputat partidele Dinamo – CSM Vaslui 31-22, CSM Constanța – Potaissa Turda 17-25, Minaur Baia Mare – SCM Poli Timișoara 32-30 și HC Buzău – Universitatea Cluj 28-27.

În runda următoare, sâmbătă, 24 octombrie, CSU Suceava va evolua în deplasare, cu Minaur Baia Mare.