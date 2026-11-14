CSU Suceava și SCM Poli Timișoara au făcut spectacol în Sala „Dumitru Bernicu”

Sala „Dumitru Bernicu” a găzduit sâmbătă seară un spectaculos meci de handbal din cadrul etapei a XII-a a Ligii Zimbrilor. Față în față s-au aflat echipa locală CSU Suceava, formația cu cea mai scăzută medie de vârstă din campionat și SCM Poli Timișoara, o grupare deosebit de experimentată, aflată exact la polul opus la acest capitol.

La capătul unui joc deosebit de atractiv, cu mult suspans, confruntarea dintre tânăra echipă locală, alcătuită doar din handbaliști români, majoritatea crescuți în propria pepinieră și SCM Poli, care a deplasat la Suceava un lot cu nu mai puțin de 9 „stranieri”, s-a încheiat nedecis, 31-31.

Până la urmă, universitarii au trebuit să se mulțumească cu un punct, în condițiile în care au făcut un meci foarte bun. Handbaliștii lui Bogdan Șoldănescu au intrat la pauză cu un avantaj de 3 goluri, 17-14, iar în minutul 36 au ajuns să conducă cu 22-16!

Muștruluiți de pe margine de președintele Alexandru Dedu, fost șef al Federației Române de Handbal, timișorenii au început să-și revină încet încet, au recuperat ecartul și au preluat conducerea, 29-28, cu 5 minute înainte de finalul întâlnirii. Ultimele secvențe ale partidei au fost cu adevărat dramatice, sucevenii izbutind să salveze un punct și datorită intervențiilor fantastice ale portarului George Șelaru.

Judecând la rece, până la urmă a fost un rezultat echitabil, lucru recunoscut și de oficialii celor de la SCM Poli, care au avut numai cuvinte de laudă la adresa tinerilor handbaliști suceveni.

CSU Suceava: Șelaru (15 intervenții), Rîpă, Podovei – Radu (7 goluri), Balazs (6), Tîrzioru (5), Ilucă (3), Bologa (2), Chiruț (2), Zarițchi (2), Șerban (1), Grigore (1), Bruj (1), Gavriloaia (1), Niculaie, Rusu.

Rezultate:

HC Buzău – Potaissa Turda 34-32

Dinamo București – Teutonii Ghimbav 41-25

Steaua București – CSM București 30-26

CSM Constanța – Minaur Baia Mare 26-29

CSU Suceava – SCM Poli Timișoara 31-31

CSM Vaslui – Universitatea Cluj 36-26

Clasament

1 Dinamo București 7 6 0 1 217-172 12

2 Minaur Baia Mare 7 5 1 1 217-188 11

3 SCM Poli Timișoara 7 4 2 1 216-193 10

4 CSM București 7 5 0 2 227-208 10

5 Potaissa Turda 7 3 2 2 184-178 8

6 HC Buzău 7 4 0 3 212-210 8

7 CSM Vaslui 7 4 0 3 194-198 8

8 CSU Suceava 7 3 1 3 212-210 7

9 CSM Constanța 7 2 0 5 177-179 4

10 Steaua București 7 2 0 5 204-210 4

11 Universitatea Cluj 7 1 0 6 174-214 2

12 Teutonii Ghimbav 7 0 0 7 196-270 0

Foto: Alexandru Vatamanu.