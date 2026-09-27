CSU Suceava și campioana Dinamo au procentaj maxim de puncte în Liga Zimbrilor

Doar două formații au maximum de puncte în Liga Națională de handbal masculin după consumarea a trei runde, este vorba de campioana României, Dinamo București și de CSU Suceava.

În ultima partidă, de campionat, echipa antrenată de Bogdan Șoldănescu a dispus cu 35-33, pe teren propriu, de nou promovata Teutonii Ghimbav.

La partidă au asistat și fotbaliștii Cetății, alături de staff, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, precum și prefectul Sucevei, Bogdan Păstrăv.

Rezultate complete înregistrate în etapa a III-a: Steaua București – CSM Vaslui 27-32, HC Buzău – Dinamo București 28-33, CSM București – SCM Poli Timișoara 36-40, Minaur Baia Mare – Potaissa Turda 25-25, CSM Constanța – Universitatea Cluj 30-24 și CSU Suceava – Teutonii Ghimbav 35-33.

Clasament: 1. Dinamo – 6 pct; 2. CSU Suceava – 6 pct; 3. Minaur – 5 pct; 4. SCM Poli Timișoara 5 pct; 5. CSM București – 4 pct; 6. CSM Vaslui – 4 pct; 7. CSM Constanța – 2 pct; 8. Potaissa Turda – 2 pct; 9. HC Buzău – 2 pct; 10. Steaua – 0 pct; 11. Universitatea Cluj – 0 pct; 12. Teutonii Ghimbav – 0 pct.

Luni, 5 octombrie, de la ora 18.00, în direct pe TVR Sport, CSU Suceava va evolua pe terenul celor de la Potaissa Turda în runda a IV-a.

Foto: Marius Gabor.