CSU Suceava are cea mai mare reprezentare la echipa de tineret a României

Selecționerul Bogdan Șoldănescu a convocat pentru viitoarea acțiune a echipei naționale de handbal masculin tineret a României nu mai puțin de șase handbaliști de la echipa CSU Suceava, este vorba de centrul Ianis Chiruț, extrema stânga Teodor Ilucă, interul stânga Andrei Marcu, portarul Răzvan Rîpă, extrema dreapta Eduard Rusu și pivotul Emanuel Șerban.

Aceștia vor participa la un stagiu de pregătire centralizată programat în perioada 2-8 noiembrie, la București.

Interesant este că Teodor Ilucă face parte și din lotul lărgit al echipei naționale de seniori a României pentru preliminariile Campionatului European din 2028.