CSU Suceava a obținut calificarea în turul secund al Cupei României

CSU Suceava a câștigat clar, cu scorul de 44-30, la pauză 23-17, meciul din runda inaugurală a Cupei României, disputat miercuri seară, pe terenul divizionarei secunde Unirea Sânnicolau Mare.

Antrenorul Bogdan Șoldănescu s-a declarat mulțumit de evoluția echipei sale.

„Ne-am propus să ajungem cât mai departe în Cupa României, iar începutul a fost unul bun, cu o victorie categorică, care ne face să privim încrezători spre următorii adversari. Urmează o perioadă dificilă, în care întâlnim adversari din prima parte a clasamentului Ligii Naționale. Ne bucurăm că sportivii noștri sunt sănătoși după această deplasare și putem pregăti următoarele meciuri, cu CSM București și Minaur Baia Mare”.

CSU Suceava: Dragoș Podovei 19 intervenții, George Șelaru – Eduard Rusu 8 goluri, Teodor Ilucă 7, Cătălin Zarițchi 6, Codrin Radu 5, Sorin Grigore 4, Andrei Bruj 4, Codrin Dascălu 4, Adrian Tîrzioru 3, Bogdan Niculaie 2, Emanuel Șerban 1, Alexandru Bologa, Ianis Chiruț, Botond Balazs.

Pentru CSU Suceava urmează meciul din etapa a 5-a a Ligii Zimbrilor, cu CSM București, care se va disputa 18 octombrie, de la ora 17:30, în Sala „Dumitru Bernicu” a Liceului cu Program Sportiv.

Foto: Vlad Echim