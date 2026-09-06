CSU Suceava a câștigat derbiul Moldovei

Derbiul Moldovei, dintre CSU Suceava și CSM Vaslui, disputat sâmbătă după amiază, în sala „Dumitru Bernicu”, în runda inaugurală a Ligii Naționale de handbal masculin, s-a ridicat la nivelul așteptărilor.

Cele două formații au oferit un joc antrenant, în viteză, ce a fost gustat din plin de publicul sucevean, care și-a încurajat echipa favorită pe toată durata disputei.

Universitarii s-au impus la final cu scorul de 27-24, după ce, la pauză, oaspeții conduceau cu 14-12.

Cu portarul George Șelaru în zi bună, cu o apărare compactă și agresivă și cu centrul Balazs Botond, revenit pe teren după 8 luni, care a ieșit la rampă exact când a trebuit, în secvențele de final ale întâlnirii, echipa antrenată de Bogdan Șoldănescu s-a impus meritat în fața unui formații mult mai experimentată.

CSU Suceava: George Șelaru (12 intervenții), Dragoș Podovei – Teodor Ilucă (5 goluri), Cătălin Zarițchi (4), Răzvan Gavriloaia (4), Botond Balazs (4), Codrin Dascălu (4), Adrian Tîrzioru (2), Sorin Grigore (1), Codrin Radu (1), Alexandru Bologa (1), Emanuel Șerban (1), Andrei Bruj, Ianis Chiruț, Bogdan Niculaie.

În runda secundă, sâmbătă, 12 septembrie, „alb-albaștrii” vor evolua în deplasare, cu Universitatea Cluj.