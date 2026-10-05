CSU II Suceava a suferit primul eșec stagional

După trei victorii consecutive, CSU II Suceava a suferit prima înfrângere în Divizia A de handbal masculin. Echipa antrenată de Vasile Boca a cedat pe teren propriu în fața celor de la CSM Sighișoara cu 25-27, la pauză 13-14, într-un meci din cadrul etapei a 4-a.

Antrenorul Vasile Boca a utilizat în acest meci următorii jucători: Răzvan Rîpă 9 intervenții, Daniil Novicov 3 – Cătălin Rusu 6 goluri, Nicolas Zapodianu 5, Teodor Șut 4, Bogdan Doboșeru 4, Andrei Marcu 3, Robert Ungureanu 2, Bogdan Tărâță 1, Luca Cazac, Sebastian Mihoc.

În clasament, universitarii împart prima poziție cu HC II Buzău, formație care are însă un meci mai puțin disputat.

În următoarea etapă, CSU II Suceava va evolua în deplasare cu CSM II Vaslui, joi, 8 octombrie, de la ora 14:00.