CSU are meci greu la Turda

După trei victorii consecutive în debutul sezonului, care i-au cocoțat în fruntea ierarhiei Ligii Zimbrilor alături de campioana Dinamo, pentru universitari urmează o deplasare dificilă, la Potaissa Turda.

Bogdan Șoldănescu crede că acest lucru nu o face pe CSU favorită în fața grupării ardelene: „Chiar dacă în campionatul trecut am câștigat ambele partide disputate împotriva lor, iar acum există o diferență de patru puncte în clasament în favoarea noastră, consider că acest lucru nu ne face automat favoriți. Întâlnim o echipă solidă, însă dacă vom reuși să-i anihilăm punctele forte, care nu sunt puține deloc, atunci vom avea șanse de reușită. Suntem deciși să luăm totul treptat, meci cu meci și să încercăm să ne menținem poziția fruntașă din clasament o perioadă cât mai lungă”.

La rândul său, internaționalul de tineret Codrin Dascălu a precizat: „Traversăm o perioadă bună, avem trei victorii din trei meciuri disputate și dorim să continuăm seria pozitivă. Întâlnim o echipă omogenă, cu o linie de 9 metri foarte puternică. Georgianul Irakli, pe care-l știm bine din perioada de la Suceava, e cel mai periculos om al lor, el dă ritmul acțiunilor Potaissei. Turda are mulți jucători valoroși, dar consider că suntem pregătiți să le facem față”.

În etapa a IV-a a Ligii Zimbrilor mai sunt programate partidele SCM Poli Timișoara – Dinamo București, CSM Vaslui – HC Buzău, Universitatea Cluj – Steaua București, Teutonii Ghimbav – CSM Constanța și CSM București – Minaur Baia Mare.

Clasament: 1. Dinamo – 6 pct; 2. CSU Suceava – 6 pct; 3. Minaur – 5 pct; 4. SCM Poli Timișoara 5 pct; 5. CSM București – 4 pct; 6. CSM Vaslui – 4 pct; 7. CSM Constanța – 2 pct; 8. Potaissa Turda – 2 pct; 9. HC Buzău – 2 pct; 10. Steaua – 0 pct; 11. Universitatea Cluj – 0 pct; 12. Teutonii Ghimbav – 0 pct.

Partida Potaissa Turda – CSU Suceava se va disputa luni, 5 octombrie, de la ora 18.00, și va fi transmisă în direct pe TVR Sport.