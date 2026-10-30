CSM Suceava are patru hocheiste în lotul național de junioare

Chiar dacă la Suceava hocheiul pe gheață reprezintă o activitate sezonieră, care se practică doar în sezonul rece, din cauza lipsei unui patinoar acoperit, talentele continuă să apară. Astfel, patru sportive pregătite de Cătălin Vasiliu la CSM Suceava au fost convocate la lotul de junioare al României în vederea participării la cea de XVIII-a ediție a Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE), care se va desfășura în țara noastră, în județul Brașov, în luna februarie a anului viitor.

Ioana Vlădeanu, Elena Diaconu, Oana Sara și Bianca Sofronia și colegele lor de generație vor efectua în intervalul 5-8 noiembrie un stagiu de pregătire centralizată la Cârța, în județul Harghita, sub coordonarea directorului tehnic al echipei naționale de juniori, Marius Gliga.