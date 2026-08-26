CS Vicovu de Sus vrea să urmeze exemplul vecinilor de la Bradul Putna

Formația CS Vicovu de Sus se anunță una dintre principalele pretendente la câștigarea viitoarei ediții a Ligii a IV-a sucevene, alături de Viitorul Fălticeni și Academica Gălănești.

Echipa antrenată de către Dimitrie Bîru este susținută puternic de primarul Vasile Iliuț și de Consiliul Local din Vicovu de Sus, care, pe lângă ajutorul oferit strict echipei de fotbal, a investit mult și în infrastructura sportivă.

Chiar dacă s-a despărțit în intersezon de antrenorul Ovidiu Bosancu și de jucători importanți precum Iosif Netbai, Bogdan Filip, Sebastian Nechita, Robert Martin, Antonio Agafiței sau Liviu Coroamă, gruparea din Vicovu de Sus a adus înlocuitori pe măsură, precum Eduard Julei (Bucovina Rădăuți), Cosmin Coroamă, Adrian Gheorghiciuc, Andrei Sahlean, toți trei de la Bradul Putna, sau Marius Zaharie de la Bucovina Dărmănești, golgheterul precedentei ediții a Ligii a IV-a.

CS Vicovu de Sus speră așadar să reediteze parcursul vecinilor de la Bradul Putna, care după ce au devenit campioni județeni au câștigat și barajul pentru promovare în eșalonul superior, urmând să debuteze la eșalonul al treilea la finele acestei săptămâni.